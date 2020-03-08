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警訊？江啟臣兩岸路線遭質疑　習近平未致賀電原因曝光

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▲▼江啟臣。（圖／中評網）

▲江啟臣。（圖／中評網）

圖文／中評社

國民黨主席補選結果7日晚上出爐，由立委江啟臣當選新任主席，按照往例，中國大陸領導人都會以中共總書記的名義向新任國民黨主席致賀電，但截至7日深夜12點為止，國民黨都未收到賀電，而只見到新華社發出的國台辦發言人表態。這可以說是前所未見的狀況，是否代表陸方對於江的兩岸路線有所質疑，或是對於國民黨已不寄任何期望，相關訊號都影響國民黨在兩岸上的話語權。

對於陸方對於江啟臣當選主席至今未發賀電，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，一切尊重對方。

由於此次國民黨2020大選失利後，黨內外對於國民黨的兩岸路線進行了一系列的檢討，其中包括九二共識議題，而江啟臣在競選主席期間，也曾公開表示，九二共識「有點舊了」，而國民黨未來的兩岸路線，他認為應該開放討論，甚至可以舉辦黨內辯論等等。

而以往被視為較親美派的江啟臣也曾說，國民黨在華府方面被認為是親中不親美，這是對國民黨的嚴重傷害，未來應該建立對美的溝通管道。種種的言行可能都是讓陸方將江啟臣列入觀察名單，罕見未發賀電的原因。

但有國民黨內人士認為，陸方此次未發賀電可能對江啟臣來說，未必不是件好事，因為如果陸方在賀電中提到九二共識，那江的回函中要不要提九二共識，或是該怎麼提，畢竟目前國民黨的兩岸路線是否調整尚未定調，對江來說都是件傷腦筋的事。

可是如果國民黨不正視這次陸方釋出的訊號，將自己最優勢的兩岸話語權丟棄或是當成劣勢急著要拋掉，未來恐怕只能淪為民進黨跟班，那不僅無法開拓新的選民，可能連自己的堅定支持者都將失去，那未來國民黨不僅必然走向式微，甚至連過去建立的國共兩黨友好關係都將回不去了。

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