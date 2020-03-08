未收到習近平賀電　江啟臣「只是補選」：重點在黨的改造

▲國民黨主席補選當選人江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席當選人江啟臣8日與國民黨30多名立委一起到大甲鎮瀾宮參拜，針對未收到中國大陸領導人習近平的賀電，江啟臣受訪時回應，外界的賀電都歡迎，但此次補選最重要的任務是進行黨的改革，「我們會將重心跟目標放在未來1年2個月的改造，必須在最短時間拿出成績，重新找回民眾對黨的支持和信任。」

江啟臣表示，來自各界的賀電，他都表示感謝，另外，這次是補選的黨主席，坦白講，是因2020年1月11日的敗選而補選，「我覺得賀電的部分，只要是外界來的都歡迎，但不管任何賀電，我想都不會影響到我們改革的腳步。」

江啟臣強調，這次補選最重要的任務是進行黨的改革，因此外界給的鼓勵、加油都歡迎，「我們會將重心跟目標放在未來1年2個月的改造，必須在最短時間拿出成績，重新找回民眾對黨的支持和信任。」

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