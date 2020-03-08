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何時訪美？　江啟臣：等疫情緩和後再考慮

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▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席當選人江啟臣競選時承諾當選後將立刻成立美、日等重要國家的溝通窗口，並且將設置駐美辦公室作為重要的目標。針對訪美規劃，江啟臣8日受訪時表示，因疫情關係，必須等疫情緩和或者結束再來考慮出訪行程，因此日期目前還沒有定案。

江啟臣8日下午帶著20多位第九屆、第十屆立委到大甲鎮瀾宮參香祈福，會後被問到訪美的相關進度，江啟臣表示，目前因為有疫情關係，必須等疫情緩和或者結束再來考慮出訪行程，不只是台灣，全世界新冠肺炎疫情正發燒，不宜去打擾人家，這時應該彼此關心，如果防疫上有彼此合作，國民黨願意來共同努力。

至於未來跟美國建立關係，是否讓國共關係生變，江啟臣表示，美中台三邊關係需要健康平衡，兩岸和平跟美台關係的密切並不相違背，換句話說，親美跟和中之間是可以同步進行的，「我想國民黨一直以來，希望跟美國關係保持友好、跟大陸保持和平、跟日本保持友好，親美、和中、友日一直是一貫的兩岸國際政策，未來接任黨主席後，如何重建我們跟主要國際夥伴以及對岸的和平關係，是我努力的目標。」

江啟臣表示，過去幾年可能在對美關係上，缺乏溝通管道，甚至是在華府沒有辦公室，導致很多議題立場上沒有適度國際說明，導致國際上對我們的誤解，甚至話語權淪為單方面詮釋，這個我們不願意再看到，因此上任最短時間內會建立這些溝通管道。

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