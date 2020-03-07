羅智強曝蔡英文陸配納健保政績　打臉陳柏惟：除了會罵髒話「能不能專業問政？」

▲陳柏惟。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前提到，馬英九政府時代放寬健保「居留規定」的行政命令，因此大幅增加健保支出。對此，台北市議員羅智強表示，「開放陸配健保」的政策，就是時任陸委會主委的蔡英文，他批評「你除了會罵髒話以外，能不能有一點點問政的專業能力？」

羅智強表示，「陳柏惟，你該罵的是蔡英文」，2000年11月15日「居台大陸配偶可加入健保，自十一月起，持『團聚旅行證』滿四個月的大陸配偶可符合加入健保資格……」，2001年8月14日 「放寬大陸科技人士來台及加入健保」，而當時的陸委會主委，不就是現在的蔡英文總統嗎？

羅智強說，當年蔡英文把開放陸配納保當政績，現在改口說都是馬英九開放的，這樣不會太厚臉皮嗎？更批評還陳柏惟，誰開放的你搞錯，是法律不是行政命令你又搞錯，你除了會罵髒話以外能不能有一點點問政的專業能力？

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