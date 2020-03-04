林俊憲擬修健保　游淑慧：民進黨執政五年是在哈囉？

▲市議員游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

民進黨立委林俊憲擬提案修法，避免未長期居住台灣的人士，濫用台灣健保，更在受訪時承認「我就是針對黃安啦！」。對此，國民黨議員游淑慧4日在臉書諷刺，民進黨已執政五年，這五年是在哈囉嗎？要改就改，要廢就廢，該長大了，請學會不牽拖。

游淑慧表示，林俊憲已擔任立委五年，剛睡醒嗎？為什麼過去不廢除行政命令？為什麼過去沒提健保法修法？

游淑慧指出，但隨便立委諸公要怎麼改、要排除那些人，但只要確保「我們台灣人」三件事，一、不隨便亂漲保費，二、不隨便亂加健保補充保費，三、不隨便亂砍醫療給付，降低醫療品質。

游淑慧強調，麻煩立委諸公們也要用功一點，關心一下健保醫療支出的架構，讓健保制度有更好的滿滿台灣價值。

游淑慧提到，台灣一年的健保醫療支出約7000億：根據衛福部的資料，2018年健保支出主要項目，排名第一是慢性腎病，年花健保約新台幣513億元；第二名：糖尿病，支出約291億元；第三名：齒齦炎及牙周疾病，約花費171億元；第四名：原發性高血壓，約139.2億元。

游淑慧認為，光是前四項疾病，醫療健保支出就超過一千億，很多問題都是「吃」出來的。所以關注健保財務問題，要先關注台灣人的健康問題。

至於大陸人士使用健保部份，游淑慧指出，一年約7.23億，佔整體支出千分之一；但人家也繳了7.19億的保費，自足率約99.4%，砍了大陸人士健保使用，一年大概省400萬...可能比國營事業董事長年薪還少。而這佔健保總體支出比例約十萬分之5.7...大約等於凱道前面站了6個人。

不過，游淑慧強調，要相信黨肯定政府，畢竟若排除大陸人士使用健保後，也能為我們健保省下巨額的400萬的費用，是很大的貢獻！但拜託滿滿台灣價值的健保，能不能不要再開給我「一顆兩塊錢」的藥嗎？

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