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健保14億人用？陸官媒斥「鬼扯」：誰在背後打槍一目了然！

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▲▼立法院院會 陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

健保問題近日討論熱烈，立委陳柏惟日前更指出，「2300萬人繳費給14億人使用沒道理」。對此，大陸官媒人民日報今（7）日發文怒斥「鬼扯」，稱綠營人士拿陸配及其親屬、陸生納保開刀，當「反中、仇中」的政治操作大於一切時，兩岸關係不可能回得去，台灣的和諧安定不可能迎得來，就連一直要檢討的健保問題也無解了。

人民日報發表名為《2300萬人的健保14億人用？鬼扯！》的評論。內文寫道，綠營人士以疫謀獨、反中保台的伎倆又升級了，「按照現行台灣地區的規定，大陸人士當中能用健保的人非常有限，實際在用的更是少數。」

▲▼藥品,藥局,健康,領藥,防疫,健保,社區照護,處方,長照,自我檢測。（圖／記者周宸亘攝）

▲2019年大陸人士使用台灣健保人數約為5.4萬人。（圖／記者周宸亘攝）

文章進一步闡述稱，根據台灣健保部門公佈的統計資料，2019年大陸人士使用台灣健保人數約為5.4萬人，其中赴台團聚、長期居留與依親居留等3類共為5.28萬人，未成年子女只有955人；去年台灣健保支出逾7000億元，其中，大陸人士用了7.23億元，但是他們自己承擔了7.19億元的費用，僅400萬元為健保公共支出，基本可以忽略不計，「如此看來，大陸人士怎麼可能用垮台灣健保，又哪裡來的14億人享用台灣健保？」

另外針對「大陸學生赴台可以使用健保」的說法，人民日報怒批是「無稽之談」，稱從台灣開放陸生讀書起，「三限六不」政策就一直存在，其中一項就是陸生不能參加健保。

文內指出，大陸很早就允許台生在大陸讀書時參加醫保，去年底更公佈《港澳台居民在大陸參加社會保險暫行辦法》；兩岸民間互動熱絡，彼此對在台灣的大陸人士與在大陸的台灣民眾多些照顧，可說是雙方相關單位應盡的責任，更是你來我往的人之常情，體現同胞之間的相親相愛。

「但綠營人士卻把本應互惠互利的好事，當作切割台灣與大陸關係的籌碼」，人民日報指出，這目的就是要搞分化對立，以敵我矛盾的態度來對待，兩相對比，誰做到了「兩岸一家親」，誰又在背後打槍，一目了然。

▲▼詐騙，健保卡，健保局，檢察官，警察，詐騙集團。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲健保問題引發熱議。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

評論認為，台灣健保制度有優勢但也存在固有問題，但這與在台的大陸人士沒有關係，「綠營人士如此費盡心機地偷換概念、給特定人群貼標簽，為的就是操弄民粹，提升熱度。」

文內最後指出，當「反中、仇中」的政治操作大於一切時，兩岸關係不可能回得去，台灣的和諧安定不可能迎得來，就連一直要檢討的健保問題也無解了，「奉勸一句，醉心於搞陰謀詭計的綠營人等，不要再『自作聰明』了！」

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