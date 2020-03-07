填「中國台灣」否則不准入境　陳柏惟怒嗆：對中國要退讓到什麼程度

▲陳柏惟在臉書怒嗆中國打壓台灣。（圖／陳柏惟臉書）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，卻傳出中國要求台灣的國籍航空和空服員入境上海機場時，必須在健康聲明卡上填寫「中國台灣」，否則可能不准入境，台灣基進立委陳柏惟7日在臉書發文怒嗆「我們究竟要對中國退讓到什麼程度？」、「中國你還好意思說全世界欠你人情？」陳還說，一定要捍衛第一線防疫人員的安全和台灣尊嚴。

陳柏惟上午在臉書發文表示，自武漢肺炎疫情發生以來，中國的態度一直是政治考量高於疫情，想方設法打壓台灣，除了在撤僑專機一事多加阻撓，也阻礙台灣參與世界衛生組織，毫無人道精神，今天更傳出中國要求台灣的國籍航空與機組員，在入境上海浦東與虹橋機場時，皆須於紙本健康聲明卡上填寫國籍為「中國台灣」。如果拒絕依照要求，可能會影響正常入境、影響後續飛行勤務。

陳氣憤的說，身為造成武漢疫情在世界傳播始作俑者，中國在疫情緊迫之時，還忙著趁火打劫，相信聽到的人都會不爽，更不用說現場的執勤人員，被迫填寫不認同的國籍的當下，有多麼憤怒屈辱，「我們究竟要對中國退讓到什麼程度？」、「中國你還好意思說全世界欠你人情？」

他說，針對中國政治干預強制更改國籍行為，團隊在接獲反映後，第一時間已向相關單位表達關切，也會持續關切追蹤，他強調，不只捍衛所有站在疫情第一線人員的安全，也包含台灣的尊嚴。

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