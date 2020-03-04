綠委提「黃安條款」修健保法…溫玉霞籲三思：不該拉海外台商下水

▲黃安。（圖／翻攝自黃安微博）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委林俊憲擬提案修《全民健康保險法》，鎖定一年在台灣未住滿183天者，將其健保費自每月749元大幅調高為8500多元，坦言就是「針對黃安」。對此，有台商背景的國民黨立委溫玉霞4日表示，黃安的言行屬個人問題，觀感社會自有公論，但為了懲罰一位「黃安」或幾位「黃安們」，大費周章修法，恐牽連數以萬計甚至百萬的海外台商、眷屬、外商台籍幹部、留學生及廣大僑胞的就醫權益，盼執政黨三思而行。

溫玉霞表示，所有在海外經營事業的台商們，或是選擇出國讀書謀職，不論是到對岸或是其他國家，離鄉背井、出外打拼都有不為人知的辛苦，這些人士無不熱愛台灣，尤其許多台商奮鬥有成，在海外協助政府擴展外交，更大力回饋台灣社會，例如九二一地震、八八風災、高雄氣爆等災難發生時，海外台商及僑界熱心捐輸不落人後，「如今實不該為了討厭一人，而把海外台商及工作者全部拖下水，甚至將之汙名化，聲稱這些人是拖垮健保的罪人，致使台灣社會對海外台商及僑胞充斥錯誤的偏見。」

溫玉霞強調，健保法的立法初衷在保障全體國民以及生活在台灣之人的健康與就醫保障，前者是指中華民國國籍者，殆無疑義，後者包括在台有居留權的受僱外籍人士（外勞），亦可參加健保。如果此次修法把海外台灣人的保費調高10倍餘，不僅加重這些國人的負擔，更讓這些人繳交保費數倍於外勞及外籍人士，豈非製造更大的不公與歧視。

溫玉霞強調，為了健保永續，有關健保費率及部分負擔是否合理，可以交由專業討論，但絕不能為了「反黃安」而不分皂白、不分輕重、不分是非、擴大打擊，讓多數無辜的台灣海外經商、工作者淪為反中仇中的犧牲品。

溫玉霞表示，去年健保署的統計，「106年短期返國復保，再出國停保者約有6.1萬人，短期返國復保期間之總保險費收入約3.16億元，就醫之總醫療費用約2.82億點，總保險費收入略高於健保所支出的醫療費用」，換言之，並無所謂拖垮台灣健保之情事。

她強調，健保署應該以真實的數字向國人說明清楚，不該任由台商與僑胞吃垮健保的錯誤訊息瀰漫。猶記選舉前政府高喊鮭魚返鄉、鼓勵台商回流，何以選後卻對海外台商及僑胞的健保開刀，導致國人對海外台商及僑民的反感與誤解，更重挫海外旅居工作者對政府的信任與情感。