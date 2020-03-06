為陸配納健保槓上！　陳以信酸陳柏惟「根本不懂」





▲國民黨立委陳以信。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前提到，馬英九政府時代放寬健保「居留規定」的行政命令，因此大幅增加健保支出。面對陳柏惟的言論，馬辦回擊「說法悖離事實」，國民黨立委陳以信也痛批陳柏惟「根本不懂」，陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，並非行政命令。

「陳柏惟我找你！」陳以信4日在臉書上提到，「你講的白話證明，你根本不懂。」陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，民進黨政府2000年上台就實施了，所以現在5萬多位陸配納保不是根據行政命令，而是根據百分百的修法結果。

陳以信解釋，至於陸配子女在台居留6個月後可納健保，那是比照當時外籍人士子女的相同作法，老實說政府不這樣做才叫歧視，尤其他們總數只有1000人，交給健保的錢比花的還要多，健保恐怕是賺而不是賠，「簡單一點，我也是立法委員，還是天蠍座，你要嘴就來吧！3Q。」

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▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者蔣婕妤攝）