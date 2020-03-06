　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為陸配納健保槓上！　陳以信酸陳柏惟「根本不懂」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委陳以信國是論壇發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前提到，馬英九政府時代放寬健保「居留規定」的行政命令，因此大幅增加健保支出。面對陳柏惟的言論，馬辦回擊「說法悖離事實」，國民黨立委陳以信也痛批陳柏惟「根本不懂」，陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，並非行政命令。

「陳柏惟我找你！」陳以信4日在臉書上提到，「你講的白話證明，你根本不懂。」陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，民進黨政府2000年上台就實施了，所以現在5萬多位陸配納保不是根據行政命令，而是根據百分百的修法結果。

陳以信解釋，至於陸配子女在台居留6個月後可納健保，那是比照當時外籍人士子女的相同作法，老實說政府不這樣做才叫歧視，尤其他們總數只有1000人，交給健保的錢比花的還要多，健保恐怕是賺而不是賠，「簡單一點，我也是立法委員，還是天蠍座，你要嘴就來吧！3Q。」

其他人也看了這些...

杜絕「黃安們」濫用健保　林俊憲提案修法：一年不在台183天保費最高調至1萬2
中國籍享健保？　陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」
修法防「黃安們」濫用健保　AlphaGo幕後推手：別把我們當鑽法律漏洞的人

更多熱門新聞...

修法防「黃安們」濫用健保！　劉樂妍酸爆：謝謝祖國媽媽愛中國台灣孩子
劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不能倒」
明年調高全民健保費？蘇貞昌：目前沒這樣規劃

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

▼台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲▼陳柏惟、江啟臣。（圖／記者蔣婕妤攝）

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

高嘉瑜列《日經亞洲評論》11位「亞洲女性先驅」　與何韻詩一同入選

蔡壁如問贊不贊成修法18歲可投票　蘇貞昌大方答：贊成

罷韓團體轟韓國瑜收割王　罵工程進度嚴重延宕：還有臉去剪綵

新冠肺炎防疫紓困再加碼！ 盧秀燕祭「紓困九箭」62萬人受惠

雲端最前線／取消酒駕就能防疫情？中央下令 地方不甩

全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

考紀會踩煞車不處理「傅崐萁案」　周守訓：為國民黨形象著想

防堵疫情擴大　北市宣布：300人以上室內活動原則取消或延期

黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

高嘉瑜列《日經亞洲評論》11位「亞洲女性先驅」　與何韻詩一同入選

蔡壁如問贊不贊成修法18歲可投票　蘇貞昌大方答：贊成

罷韓團體轟韓國瑜收割王　罵工程進度嚴重延宕：還有臉去剪綵

新冠肺炎防疫紓困再加碼！ 盧秀燕祭「紓困九箭」62萬人受惠

雲端最前線／取消酒駕就能防疫情？中央下令 地方不甩

全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

考紀會踩煞車不處理「傅崐萁案」　周守訓：為國民黨形象著想

防堵疫情擴大　北市宣布：300人以上室內活動原則取消或延期

黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

網路互嗆鐵鎚怒襲蔡阿嘎！查無紀錄...黑衣男疑唬爛　檢警追幕後指使者

深櫃男人的微風細雨　《叔・叔》不只是公開性向這麼簡單

遭控背信！范可欽臉書發文澄清「搬家沒收到傳票」：被訊問15分鐘就回家

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

游錫堃二度遭恐嚇　警政署竟要游辦將證據自行寄回

楊文嘉：你是強盜國家？

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

蘇貞昌：酒駕不要來亂！防疫還是會酒測

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

確診音樂家曾入座觀眾席　鄭麗君回應了

高虹安找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

澳洲音樂家確診「機場檢疫」有漏洞？蘇貞昌：逐一盤點都可改進

慈濟贈北市3千個「祝福包」

更多熱門

相關新聞

支持修法！廣告小妹點出「這族群」搞垮健保

支持修法！廣告小妹點出「這族群」搞垮健保

新冠肺炎（COVID-19）疫情受到各界關注，健保議題也在近期成為焦點，民進黨立委2日提案修《健保法》，鎖定一年在台灣未住滿183天者，調高其健保費。網紅「廣告小妹」來自上海，她表示個人沒有健保，請大家不要再問了，並點出真正拖累健保的族群。

小心你也踩到這些雷！

小心你也踩到這些雷！

武漢台人想回家！告蔡政府「違憲」能成功？

武漢台人想回家！告蔡政府「違憲」能成功？

陸配憂「海歸老人」是健保更大黑洞

陸配憂「海歸老人」是健保更大黑洞

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

綠委提「黃安條款」修健保法…藍委：不該拉海外台商下水

關鍵字：

陳以信陳柏惟健保陸配

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面