徐國勇暫時取消全國酒測惹議　陳柏惟：應該把事情協調好再宣布

▲內政部長徐國勇宣布暫時取消全國性酒測惹議，立委陳柏惟表示行政單位應該把事情協調好再對社會大眾宣布，比較不容易起爭議。。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，內政部長徐國勇於5日宣布暫時取消全國性酒測惹議。對此，立委陳柏惟認為，關鍵點是酒測方式與現在科技的SOP是否能做到有效防疫，他舉例，像打針一樣，只要換針頭就可以了，行政單位應該把事情協調好再對社會大眾宣布，比較不容易起爭議。

徐國勇5日宣布暫時取消全國性酒測，但於當日下午澄清是指「全國性」酒測已經暫時取消，地方政府酒測仍「照抓照罰」。

陳柏惟6日上午參加烏日啤酒廠「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式，他於儀式後針對此事表示，經他了解，全國性酒測取消是取消酒測感知器的檢測，酒測感知器可能是對方擔心會不會透過檢測的方式如吹嘴接觸等會增加感染風險。

▲陳柏惟6日上午參加烏日啤酒廠「風華再現改造計畫工程」動土奠基儀式。

陳柏惟指出，有些基層員警認為並不會有感染的疑慮，重點是酒測方式跟現在的科技SOP有沒有辦法做到有效防疫，「例如打針會血液傳染，但打完一個人會換針頭，吹管如果擔心傳染，但吹管本來就會換，行政單位應把事情協調好再對外宣布，比較不容易起爭議，而且不會讓人家覺得中央、地方不同調」。

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