挺政府修健保法　海外獨派學者：我沒資格享受國家福利　

▲新型冠狀病毒引發的肺炎在全球蔓延同時，台灣健保的保費和範圍也再次受到國人討論。（圖／記者嚴云岑攝）

記者陳政錄／綜合報導

綠委提「黃安條款」擬修建保法，引起社會廣泛討論。對此，屢次在綠營媒體投書的旅美學者翁達瑞4日於臉書上發文，自己應該算是海外獨派，但「我贊成修改健保法，排除居住在海外的台灣人，不怕被影響」。他強調，因為自己沒有在台灣盡到公民義務，沒資格享受國家福利。

翁達瑞稱自己是美國大學教授，以「別怕修『健保法』影響海外獨派！」為題，就近期的《全民健康保險法》修法案，研擬將1年內居住在台灣未滿183日、沒有提出收入證明、沒有繳稅者的健保費率調升一事，在社交平台上表達看法。

▲旅美學者呼籲總統蔡英文推動健保修法。（圖／記者林敬旻攝）

他首先表示，我應該算是海外獨派，但我贊成修改健保法，排除居住在海外的台灣人。「不只我這麼認為，我身邊的台派大多數也有相同的想法。」

翁達瑞以他自身為例，「沒在台灣盡公民義務，沒資格享受台灣的國家福利。」再說我因為工作移居北美，雇主已經給我健保福利，何況我在北美繳稅，退休後當地政府會給我醫療照顧，也沒必要使用台灣的健保。

他分析，經常回台灣使用健保的人，許多是因爲「對台灣沒信心」而移民北美當「寓公」的人。這些人可能用投資或依親移民北美，可能無業或自有事業，沒有雇主提供的醫療保險，也不願為自己花錢買保險，因為保費實在太高了（一家四口的保費每年高達幾十萬台幣）；另雖加拿大的台灣移民會有當地的全民健保，卻許多人也都回台動手術。

翁達瑞表示，這類人生病就往台灣跑，病好就回海外，諷刺的是有些人態度親中，動輒唱衰台灣，「一面用台灣，一面罵台灣」，健保感謝的對象還是「國民黨。」因此，他在文末呼籲，蔡政府請儘快修改健保法，不要讓這些海外移民繼續搭台灣的健保便車，別怕修法會影響到海外獨派。



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