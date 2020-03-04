擴大讓中國人享健保？ 　馬辦回擊陳柏惟「悖離事實」：那是扁政府時期

▲馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟及部分媒體指出，馬英九政府時代放寬規定，擴大「居留證明」之認定，因此大幅增加健保支出。馬英九辦公室4日表示，相關說法完全悖離事實，錯誤百出，呼籲主管機關儘速說明，避免誤導民眾、以訛傳訛；相關單位也應儘速查明是否涉及散佈假消息之責，以打假新聞為成立宗旨的「台灣事實查核中心」，更不該默不作聲。

馬英九辦公室指出，健保自1999年起讓取得居留身分的大陸籍配偶納保；2000年民進黨執政後，進一步開放以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分來台的陸配都可納入健保。當時的總統陳水扁與陸委會主委蔡英文，基於人道考量及與外籍人士待遇一致原則，開放在台生活但尚未取得台灣戶籍的陸配納保，值得肯定。

▲陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

馬英九辦公室表示，馬政府時於2011年修正《健保法》，將非本國籍人士的納保等待期，由4個月延長為6個月，把關更為嚴格。至於馬政府開放在台沒有戶籍的陸配未成年子女，居留滿6個月後可納入健保，只是比照在台外籍人士辦理，納保年齡限制甚至更嚴。而根據媒體所報導健保署提供之數據，這類人士目前僅有995人，怎會變成立委口中的14億人？他們不僅都有繳納健保費，因為年紀較輕，罹病率較低，其所繳保費對健保收入的貢獻，大於他們的醫療支出。

馬英九辦公室指出，陸配是台灣人的另一半，兩岸婚生子女是台灣人的下一代，豈可因為他們尚未取得台灣戶籍，就剝奪其健保納保資格？這類人士總人數約5萬3千多人，對比在台71萬多的外籍移工也納健保、使用健保資源，難道也要不准他們納保？

馬英九辦公室表示，民意代表的言論應本於事實，媒體的報導也應善盡查證之責，這都是最基本的功課。陸配及其子女開放納保的相關資訊，及開放後對健保財務的影響，主管機關陸委會、衛福部都有明確詳細資料在手，應主動說明澄清，以遏止不負責民代散播漫天謠言，影響社會安寧。警察機關也應依據《社會秩序維護法第》第63條追究其法律責任。

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