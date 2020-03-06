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洪孟楷為夜市券狂開嗆　蘇貞昌護部長反擊：不同意你講「一推二五六」！

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▲國民黨立委洪孟楷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委洪孟楷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委洪孟楷6日質詢時針對振興抵用券狂開嗆，甚至要經濟部長沈榮津回答問題不要「一推二五六」。對此，行政院長蘇貞昌也火力全開反擊，稱讚沈榮津回應佳，反嗆洪孟楷，「我不同意你講一推二五六」。

因應新冠肺炎疫情持續延燒，為了刺激消費、減緩疫情對產業衝擊，經濟部推出振興抵用券。根據規劃，抵用券需要綁國旅消費，共分成商圈、夜市、餐飲、藝文四大類，至於是否能不限異地使用，則還未定案。

國民黨立委林奕華6日上午質詢時為了振興抵用券槓上文化部長鄭麗君還嗆蘇貞昌「閉嘴啦」，讓蘇揆不爽反擊「妳知道何必質詢？」同樣是國民黨的洪孟楷，下午也為振興抵用券，又槓上沈榮津和蘇貞昌。

洪孟楷問現場官員，之前推出的夜市券官員們有沒有用過？見到官員沒反應，他大罵，「連官員都沒有用，現在說夜市券多好用？」蘇貞昌不滿接話，強調官員是來接受質詢，「我們官員不做舉手的動作。」洪孟楷接著問蘇貞昌有沒有用過，蘇貞昌回應，「我每天都在行政院福國利民，沒有去旅館住。」

沈榮津說，現在最重要的還是紓困，所以抵用券主要等到疫情趨緩。洪孟楷追問趨緩標準為何？沈榮津回應，大家都會看，差不多了就來執行。洪孟楷不滿嗆聲，「不是這樣一推二五六。」沈榮津重申強調，「最重要的還是紓困，要讓產業度過難關。」

洪孟楷再追問，同不同意振興、紓困、防疫一樣重要？蘇貞昌接話反擊，「不同意你講一推二五六。」洪孟楷反嗆要蘇貞昌要求官員直接回答問題，蘇貞昌再開轟、護部長，「他剛才回答得很好。」

洪孟楷和蘇貞昌火藥味超濃。洪孟楷一度追問蘇貞昌是否有把握防疫做得比當年面對SARS時的閣揆游錫堃還好？蘇貞昌說，當時大家做了很多努力，為國家做貢獻，也很感謝游錫堃這次在立院的協助。洪孟楷嗆蘇貞昌沒辦法回答，蘇揆則霸氣回應，「我已經回答，不是沒辦法回答，我也沒有勉強。」

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