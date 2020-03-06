長榮機組員與確診外籍音樂家同機　6日晨飛返台灣將接受檢疫

▲曾與外確診籍音樂家同機的長榮航空機組人員，6日清晨搭機返台，對於媒體詢問相關接觸過程均不發一語快步離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

曾與確診新冠肺炎外籍音樂家同機的長榮航空機組人員十餘人，6日清晨搭機返台，疾管人員在班機上詢問人員健康史與旅遊史，以確認與音樂家接觸過程；長榮航空指出，將配合疫情指揮中心規範，曾與新冠肺炎確診病例接觸過的空、地勤員工，將進行相關檢疫或居家隔離措施。

一名來台的外籍音樂家近日在澳洲確診武漢肺炎，而日前曾經與音樂家同機的10多名長榮機組人員今天清晨搭機返台；疾管人員隨即上機詢問機組人員旅遊與健康史，以確認與音樂家接觸過程。

據中央流行疫情指揮中心證實，這名確診外籍音樂家於2月23日入境台灣，27日晚間出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台出境，指揮中心研判，外籍音樂家在台發病機會比較高。

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曾與外籍音樂家同機的長榮航空機組人員，6日清晨4時45分搭機返回桃園機場，包括3名機師、十多名機組人員分兩批下機，整架班機僅搭載長榮航空機組人員，沒有其他旅客共乘；由於機師執勤時未接觸外籍音樂家，飛機返回桃機後先行下機，並戴著口罩，填寫入境健康聲明卡後隨即離開機場。

疾管人員登機為機組人員量體溫，詢問當時與音樂家接觸相關過程，歷經近一小時後，所有機組人員於5時30分下機，並搭上事先安排好的專車離開桃園機場。

長榮航空指出，將配合中央疫情指揮中心規範與這名新冠肺炎確診病例接觸過的空、地勤員工進行相關檢疫或隔離，新冠肺炎疫情期，公司對於各航班都會採深度清潔與加強消毒處理，確保乘客與機組人員不受感染。

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