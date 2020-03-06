婦女節前夕！新北警長陳檡文感謝女性同仁辛勞　送抗菌噴霧過節不忘防疫

記者郭世賢／新北報導

3月8日是國際婦女節，新北市政府警察局局長陳檡文提前在6日上午親自到各單位向各位女性同仁致意，此次過節正逢新冠肺炎（COVlD-19）防疫期間，並贈送隨身清潔組、抗菌噴霧等防疫小禮物，祝福她們婦女節快樂。陳檡文表示，唯有同仁保有健康，治安才有保障。

▲ 新北警長陳檡文感謝女性同仁辛勞，送抗菌噴霧過節不忘防疫。（圖／新北市警察局提供，下同）

陳檡文表示，女性同仁在勤業務繁重的警察工作中，無論是內勤或外勤，表現均十分亮眼。如海山警分局的尋人高手巡佐蔡淑女，在14年來幫助了495個失蹤者和96具無名屍回家，透過細心推敲與經驗搜尋，讓缺角的家庭重獲完整的幸福。另外，保安警察大隊第一中隊警員吳函庭，反轉了女性柔弱的刻板印象，經過嚴格的訓練、考驗與心理調適，加入專責執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩任務的霹靂小組，巾幗不讓鬚眉。

陳檡文除致贈女性同仁防疫小禮物，也特別宣導衛福部疾管署辦公室防疫教戰守則，呼籲每位同仁落實「3不4要」原則，「不要用手直接接觸環境、不要用手直接接觸眼口鼻、不握手」及「要加強清潔常用物品、勤洗手、當辦公室空間無法保持空氣流通，且接觸距離小於1公尺或面對面交談超過15分鐘要配戴口罩、額溫超過37.5度要立即就醫並在家休息」。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 新北警長陳檡文感謝女性同仁辛勞。