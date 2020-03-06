高市警局長超暖心　婦女節送195位女性同仁巧克力、玫瑰花

▲高市警局局長李永癸於6日一早親自到女性同仁辦公處所向局內195位女性同仁致贈巧克力及玫瑰花，感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞付出。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導

高市警局局長李永癸於今6日一早親自到女性同仁辦公處所向局內195位女性同仁致贈玫瑰花及巧克力，給女性同仁感謝她們平時對警政工作的辛勞付出，提前表達祝賀婦女節讓女姓同仁都被李局長突來的祝福感到驚喜與感動。

李局長表示，感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞付出，無論是在家庭或職場上，女姓都扮演著極為重要的角色，在工作、照顧家庭的同時，也不要忘了善待自己。在這值得慶賀的日子裡，向偉大的女性同仁獻上巧克力與玫瑰鮮花與最溫馨的祝福，表達對女性同仁的尊敬與感謝。

▲高市警局局長李永癸於6日一早就親自到女性同仁辦公處所向局內195位女性同仁致贈巧克力及玫瑰花，感謝女性同仁平時對警政工作的辛勞付出。（圖／記者翁進忠翻攝）

李局長藉由致贈巧克力及玫瑰花，同時也特別對近來新型冠狀病毒肺炎疫情表示關切，也期勉婦女在照顧家庭的同時，也要養好身體、顧好免疫力，預防方式，就是勤洗手、戴口罩，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，才能讓病毒不入侵、降低感染的機會。

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