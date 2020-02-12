情人節徵才提供300職缺 　就業中心送巧克力讓民眾甜在心

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特別於西洋情人節2月14日上午辦理「薪有所鼠、職來運轉」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應年後轉職潮，配合企業人力需求孔急，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特別於西洋情人節2月14日上午9時至11時，於該中心2樓多功能教室辦理「薪有所鼠、職來運轉」徵才活動。

為了讓參加的求職民眾能夠感受過節的氣氛，也希望在這一天為民眾找到最速配的工作，活動當天只要應徵1家以上的廠商，即可參加「鼠年行大運，轉出好運氣」活動，奬品有巧克力、環保提袋等禮物，數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！



當天設攤的廠商有堤維西交通工業、勝騰食品、利拿機械工業、亞獵士科技、群創光電等5家廠商，另有遠鼎股份有限公司台南分公司（香格里拉台南遠東國際大飯店）、奇菱科技等2家廠商代收履歷。提供射出成型技術員、鉗工工程師、開發工程師、機具工程師、模具工程師、設施專員、氬焊人員、組立技術人員、設備技術士、現場技術員…等300個工作機會。

永康就業中心表示，過完年是民眾轉換工作的熱潮，永康就業中心特於年後辦理一系列「薪有所鼠、職來運轉」徵才活動，除了2月14日外，2月份各場次如下：2月19日9時~11時於南科管理局1樓演藝廳（台南市新市區南科三路22號），2月20日及2月26日9時~11時於永康就業中心（台南市永康區東橋二街18號）辦理，永康就業中心特別提醒民眾，因新型冠狀病毒持續，為配合防疫工作，凡參加之求職民眾，請配戴口罩，齊心防疫，保護自己同時保護他人。

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。