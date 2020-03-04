　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推出女性保單　終身壽險結合婦女疾病保障

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼三商美邦人壽。（圖／記者周宸亘攝）

▲三商美邦人壽推出女性保單。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

一年一度的「三八婦女節」即將到來，壽險業者紛紛針對女性保障，量身打造專屬保單。三商美邦人壽表示，台灣女性面臨的生活壓力逐漸增加，緊張生活及飲食習慣、生活環境的改變，促使罹患婦女疾病的比例逐年上升，民眾應及早針對人生未知風險做好未來規劃，利用足夠的保險作為堅強後盾。

三商美邦人壽表示，對於辛勞的台灣女性推出「鍾愛女人終身保險」，這張保單結合終身壽險保障、每2年一次的健康檢查補助，鼓勵女性主動關心自身的健康，同時特別增加好發於女性疾病的醫療保障，如嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重類風濕性關節炎及乳癌乳房重建等，也針對特定婦科手術醫療保險金與懷孕生產期間的風險規劃，於繳費期滿後給付一筆滿期保險金。

以30歲女性為例，投保繳費20年期，保額100萬元，年繳保險費6萬2000元，若採用自動轉帳繳交保費，可額外享有1%保費折扣，折扣後年繳保費為6萬1380元，即享有100萬元的「終身保障」，且每2年可領回1萬元的「健康檢查保險金」；當繳費期滿可先領回30萬元的「滿期保險金」自由運用，105歲時再領一筆100萬元的「祝壽保險金」，年紀越大、身價越高。

三商美邦人壽指出，這張保單還有29項「特定婦科手術」皆有1萬元的手術保險金，20萬元的「嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變醫療保險金」，30萬元的「嚴重類風濕性關節炎醫療保險金」，因乳癌而需進行的「乳房重建保險金」時每側乳房提供5萬元，也提供每次分娩每胎嬰兒1萬元的「婦女關懷保險金」及25萬元的51項「嬰兒先天性重大缺損保險金」等，為女性提供足夠保障。

 
ET快訊
焦糖哥哥「被momo親子台告侵權」　裁決結果出爐了！
新冠病毒「最終發展」曝光！他揭停戰「時間點」：預測一定是對的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推出女性保單　終身壽險結合婦女疾病保障

保險業高層人事異動！　郭瑜玲接任中國人壽董座

AIA友邦人壽連續14年、27次獲金管會獎勵！總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

疫情升溫避免去醫院　富邦壽推「體檢替代方案」視訊也可以

長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」！壽險業者：應定期健康檢查加上規劃保險

新冠肺炎疫情蔓延　台壽取消醫療險30天等待期限制

和泰產險推出全新電視廣告　同時宣布「今年度擴大徵才」開挖優秀菁英

兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」！再獲頒微型保險績效優良獎勵

新冠肺炎已列入醫療險理賠範圍！保險專家：還需要「財務、保全、醫療」3大免疫力

新冠肺炎疫情打亂旅遊計畫　產險業已理賠逾1500萬

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推出女性保單　終身壽險結合婦女疾病保障

保險業高層人事異動！　郭瑜玲接任中國人壽董座

AIA友邦人壽連續14年、27次獲金管會獎勵！總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

疫情升溫避免去醫院　富邦壽推「體檢替代方案」視訊也可以

長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」！壽險業者：應定期健康檢查加上規劃保險

新冠肺炎疫情蔓延　台壽取消醫療險30天等待期限制

和泰產險推出全新電視廣告　同時宣布「今年度擴大徵才」開挖優秀菁英

兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」！再獲頒微型保險績效優良獎勵

新冠肺炎已列入醫療險理賠範圍！保險專家：還需要「財務、保全、醫療」3大免疫力

新冠肺炎疫情打亂旅遊計畫　產險業已理賠逾1500萬

頂新越南油案更審開庭　律師感性告白盼法官公平審判

廖人帥「我們一出手，就是上國際」　張韶涵《因我而起》MV奪洛杉磯電影獎

遭民進黨開除黨籍！高大成「點2關鍵」：應先開除蔡英文

日職／王柏融代打敲安　火腿7比7打平巨人

聯準會無預警降息　各公股銀調降美元牌告利率

大陸第一網紅papi醬生了！　發文宣布「平安卸貨」：我真了不起

AIT理事主席莫健拜訪貿協 　稱現為臺美供應鏈重組最佳時機

中職／陳鏞基2分砲　統一獅6上3比5兄弟

繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推出女性保單　終身壽險結合婦女疾病保障

台南學校午餐製備與衛生防護　黃偉哲：防疫期間安全不打折

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

保險熱門新聞

和泰產險推出全新電視廣告　同時宣布今年擴大徵才

兆豐金、兆豐保險連續9年獲「保險龍鳳獎」

新冠肺炎還需要「財務、保全、醫療」3大免疫力

長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」

疫情蔓延　台壽取消30天等待期

人事異動！郭瑜玲接任中壽董座

疫情打亂旅遊　產險業已理賠1500萬

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

車禍常嫌產險低賠　富邦泰安各居申訴案比排行榜之首　

南山董事會通過總經理許妙靜退休案

總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

銀行「改賣高保障商品」　學者憂銷售爭議將更嚴重

一張表懂車禍調解官要看的單據

更多熱門

相關新聞

人事異動！郭瑜玲接任中壽董座

人事異動！郭瑜玲接任中壽董座

開發金總經理、中壽董事長董事長王銘陽正式退休，中國人壽今（4）日公告，董事會通過補選新任董事長，將由開發金執行副總經理、中壽副董事長郭瑜玲接任。

總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

總經理侯文成：保險本質在於保障而非獲利

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

疫情升溫　富邦壽推體檢替代方案

從福特換到保時捷！獸醫詐保手法曝

從福特換到保時捷！獸醫詐保手法曝

長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」

長輩患失智症「每月照護金至少噴5萬元」

關鍵字：

三商美邦人壽三八婦女節婦女女性台灣女性婦科保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面