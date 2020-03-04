繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推出女性保單　終身壽險結合婦女疾病保障

▲三商美邦人壽推出女性保單。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／台北報導

一年一度的「三八婦女節」即將到來，壽險業者紛紛針對女性保障，量身打造專屬保單。三商美邦人壽表示，台灣女性面臨的生活壓力逐漸增加，緊張生活及飲食習慣、生活環境的改變，促使罹患婦女疾病的比例逐年上升，民眾應及早針對人生未知風險做好未來規劃，利用足夠的保險作為堅強後盾。

三商美邦人壽表示，對於辛勞的台灣女性推出「鍾愛女人終身保險」，這張保單結合終身壽險保障、每2年一次的健康檢查補助，鼓勵女性主動關心自身的健康，同時特別增加好發於女性疾病的醫療保障，如嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重類風濕性關節炎及乳癌乳房重建等，也針對特定婦科手術醫療保險金與懷孕生產期間的風險規劃，於繳費期滿後給付一筆滿期保險金。

以30歲女性為例，投保繳費20年期，保額100萬元，年繳保險費6萬2000元，若採用自動轉帳繳交保費，可額外享有1%保費折扣，折扣後年繳保費為6萬1380元，即享有100萬元的「終身保障」，且每2年可領回1萬元的「健康檢查保險金」；當繳費期滿可先領回30萬元的「滿期保險金」自由運用，105歲時再領一筆100萬元的「祝壽保險金」，年紀越大、身價越高。

三商美邦人壽指出，這張保單還有29項「特定婦科手術」皆有1萬元的手術保險金，20萬元的「嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變醫療保險金」，30萬元的「嚴重類風濕性關節炎醫療保險金」，因乳癌而需進行的「乳房重建保險金」時每側乳房提供5萬元，也提供每次分娩每胎嬰兒1萬元的「婦女關懷保險金」及25萬元的51項「嬰兒先天性重大缺損保險金」等，為女性提供足夠保障。