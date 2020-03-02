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婦科疾病要用保單轉移風險！全球人壽曝光「女性各年齡層」投保策略　填補醫療需求

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▲全球人壽提醒女性朋友，應善用保險保障移轉婦科疾病風險。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽提醒女性朋友，應善用保險保障移轉婦科疾病風險。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

許多台灣女性背負著高工時的工作壓力，若沒有人協助分擔，在打拚事業之餘也往往要獨自處理家庭瑣事，累積生活的勞累卻不能休息，也忽略了自己的身體狀況。為了鼓勵女性民眾，全球人壽提醒婦女記得愛護自己，並針對婦科疾病規劃醫療保單，善用保障移轉疾病風險。

根據衛福部公布2018年國人十大癌症死亡率，乳癌、子宮頸及部位未明示子宮癌分別位居第4名及第10名，都是女性的沉默殺手，尤其常見婦科疾病包括子宮肌瘤、巧克力囊腫等，得三不五時跑醫院接受中長期治療，付出的醫療成本可不低。鑒於「三八婦女節」即將來臨，全球人壽提醒全台各年齡層的女性朋友，除了愛護自己身體外，也可透過醫療保障來填補婦科疾病或手術費用的缺口，移轉婦科疾病風險。

對於20至30世代女性，較常見的疾病為子宮內膜異位，俗稱「巧克力囊腫」。全球人壽表示，子宮內膜異位是理賠實務上最常見到婦科疾病之一，通常以傳統刀、腹腔鏡、達文西等3類手術方式進行，依健保給付規定，醫療支出也有所不同。以達文西手術為例，因手術出血少、傷口小，手術後恢復快且併發症少，但相對價格也較昂貴，通常需要約18萬至20萬元，因此，透過手術險的定額給付及醫療險的實支實付規劃，可轉嫁手術住院及醫療雜支負擔。

至於40世代女性得留意乳癌，乳癌治療通常是手術搭配相關輔助治療，如放射治療或化學治療；若為全切除手術及裝設引流管的患者，一般住院長達7天左右，且後續的乳房重建手術等，整體所需的醫療費用相當龐大。因此，全球人壽建議，除了透過癌症險及實支實付醫療險可轉嫁醫療費用外，建議可搭配一次性給付的重大疾病險或重大傷病險，作為治療期間的彈性運用金，更放心療養。

隨著年齡增長，女性朋友也需要留意好發於40歲以上的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等代謝免疫疾病。全球人壽建議，可趁年輕時投保重大傷病險，其特性是保障範圍寬、理賠認定明確，一旦符合健保公告的22項重大傷病，取得重大傷病證明就可申請理賠，給付一次給，且部分重大傷病險商品更貼心提供因器官移植、重大創傷或脊髓損傷或病變引起之併發症等3項重大傷病的加碼給付。

最後，全球人壽提醒，年輕女性若有生育計劃，應趁早規劃醫療險保障，以轉嫁懷孕期間必要的住院治療或因胎位不正需剖腹生產等風險。

▲全球人壽提醒女性朋友，善用保險保障移轉婦科疾病風險。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽針對女性朋友各年齡層的保險建議。（圖／記者楊絡懸製表）

 
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