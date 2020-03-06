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康健人壽調查：職業婦女最擔心自身健康！「女性3階段」投保順序規劃曝光

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▲新時代女性除了積極管理身心健康，也要透過充足的醫療保障來轉移生病可能帶來的財務風險，才能無後顧之憂地享受精彩生活。（圖／康健人壽提供）

▲新時代女性除了積極管理身心健康，也要透過充足的醫療保障來轉移生病可能帶來的財務風險，才能無後顧之憂，享受精彩生活。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

婦女節即將到來，台灣女性努力打拚事業，有時卻忘記照顧自己。根據康健人壽「360°康健指數」調查發現，職業女性的壓力來源隨著人生階段不同，面臨如財務、健康、保障上的壓力，康健人壽認為，除了積極管理身心健康，也要透過充足的醫療保障轉移生病帶來的財務風險，才能無後顧之憂。

根據康健人壽「360°康健指數」調查資料指出，單身者最主要的壓力來源為「自身財務」（18%），已婚的職業婦女則最擔心「自身健康」（18%）；此外，女性平均壽命較男性長，長壽相關的保障議題也值得女性朋友關注。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）建議，女性朋友可依自身的「收支狀況」、「未來需求」和「人生風險」等3個面向，審慎評估各階段的保險需求，為自己累積「健康」與「保障」兩大帳戶，並且關注長壽風險，建立良好的生活習慣促進身體健康，透過規劃充足的保障轉移疾病風險，在不同的人生階段打造專屬自己的防護網，才能安心享受人生。

►20世代「單身粉領族」——及早規劃保險，用實惠保費儲備未來醫療費用

康健人壽指出，「單身粉領族」初入職場，管理好健康與保障是規劃理想人生的第一步，建議可依據自身預算狀況透過不同的商品為自己的醫療保障做好規劃。預算充裕的年輕女性可選擇全方位的終身醫療險，由於個人醫療費用會隨著年齡增長而持續增加，但退休後收入將大幅減少，趁年輕時投保，保費最實惠，也可提早為未來的醫療費用做好儲備。

以「康健人壽新一生醫事終身醫療保險」為例，住院、手術、身故一張全包，例如保險金額1000元，繳費20年，即可擁有最高360萬元的終身醫療帳戶，一天省下一杯咖啡的錢，即可擁有一生一世的醫療保障。

若為預算有限的年輕女性，康健人壽建議，聰明消費以最低成本買到足夠的保障，相當適合收入固定的單身粉領族。康健人壽「保障輕鬆配」專案提供一系列共6種一年期保障，包括住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險，保費經濟實惠，可自由選擇、彈性搭配，讓預算花在刀口上，輕鬆組合出適合自己的保障。以25歲女性為例，只要每天不到20元就能輕鬆擁有6大基本保障。

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲打拚事業之餘，趁年輕時投保，保費最實惠，也可提早為未來的醫療費用做好儲備。（圖／pakutaso，示意圖）

►30至40世代「菁英輕熟女」——外溢保單顧健康，加強癌症與實支實付雙重保障

康健人壽表示，輕熟女正處於職場巔峰期，在衝刺工作表現的同時，更需要為生活做好足夠的保障規劃。隨著醫療進步，住院天數下降，自費項目變多，若採用較好的治療方式或醫材需支付較多的費用，而實支實付保險能有效的填補醫療支出，是轉移高額醫療費用的好工具。

近年癌症的年輕化趨勢，也讓罹癌相關的保障規劃刻不容緩。康健人壽認為，輕熟女除了自前端做好自我健康管理、根本性維持良好的生活習慣與健康狀況外，建議也需同時加強癌症與實支實付的醫療保障，才能無後顧之憂的在職場全力以赴，活出精彩人生。

以「康健人壽愛要及實防癌定期健康保險」為例，適合關注自身健康，並想階段性加強癌症與自費醫療保障的輕熟女。康健人壽表示，這張保單可減輕癌症與自費醫療的支出壓力，還有健康促進的外溢效果。

此保單結合民眾最需要醫療保障的創新設計，最高可以提供160萬元癌症保障及住院醫療與手術費用限額30萬元等實支實付醫療保障；此外，公司還提供免費健康檢查，體況良好者最高可享有20%續期保費優惠。

►50世代以上「獨立熟齡女性」——架妥醫療防護網，樂活長壽更安心

根據內政部「2018年國人簡易生命表」統計，女性的平均壽命為84.05歲，相較於男性平均年齡77.55歲多了6.5年。康健人壽表示，隨著平均壽命的延長，做好退休後醫療及健康照顧的費用計畫，才能支持熟齡女性充分享受退休後的樂活人生。

熟齡女性最擔心醫療費用耗盡退休儲蓄及造成家人的負擔，因此，康健人壽為銀髮族設計負擔得起的醫療保障，全面呵護退休生活，讓熟齡族群能擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

以「康健人壽銀領健康定期健康保險」為例，投保年齡最高可至80歲，保費親民，不造成額外負擔。如保障20年期、保險金額3000元，可打造最高720萬元的醫療帳戶，保障範圍涵蓋住院、手術、老年常見自費醫材，如人工水晶體、心臟血管支架、人工膝關節、人工髖關節等，是銀髮族的最佳依靠。

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲新時代女性面臨多重的社會壓力，壽險業者提醒女性朋友為自己規劃完整保障，在人生各個階段活得安心又精彩。（圖／pakutaso，示意圖）

 
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