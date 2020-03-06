南警慶祝婦女節　送花、送巧克力還有小茶會

▲台南市警局及各分局紛紛舉辦慶祝婦女節動，令女性員警、員工十分感心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慶祝婦女節，台南市警局長周幼偉率三位副局長、主任秘書及督察長參加婦女節活動，對於女性同仁對生活及工作充滿熱忱，感到非常敬佩，為感謝女性同仁在工作崗位上的辛勤付出，市警局送女性同仁沐浴清潔禮盒的方式取代，藉此表達對女性同仁每天奔波於家庭及工作中，無怨無悔的奉獻，給予高度的肯定。

市警三分局則是由三分局長許坤田，邀請諸位女性同仁及志工至3樓會議室閒話家常，並致贈一朵玫瑰花，以花搭配小茶點，獻上三分局對諸位女性同仁的祝福。



三分局長許坤田表示，分局已婚、未婚女性同仁皆能兼顧職場與家庭，扮演媽媽、女朋友與女性同仁角色，誠屬不易，特別藉此機會對諸位女性同仁予以高度之肯定與慰勉，也期勉分局能落實性別主流化教育之推動，確實建立無性別歧視的工作環境，讓每年的38婦女節更具意義。

市警六分局長陳建民，與南區警友辦事處楊福明主任，在38婦女節前夕，發送巧克力感謝各位女性同仁的辛勞和付出，讓女性同仁「吃在嘴裡、甜在心裡」，為女性同仁增加一點生活甜蜜和小確幸，並感謝她們長年來兼顧家庭與工作，也藉此佳節呼籲，倡議工作職場性別和諧的理念。

善化分局長方國璽，則在婦女節前夕，貼心安排茶會並準備小禮物「精緻玻璃水瓶」，致贈女性同仁，除表達對女性同仁的感謝，提醒同仁工作忙碌也別忘了照顧身體，同時響應政府「限塑令」政策。

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