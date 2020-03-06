台灣第一個憂鬱症中心　將在台南安南醫院啟航

▲台南市立安南醫院副院長蘇冠賓教授，近期將在安南醫院籌建台灣第一個憂鬱症中心，以整合研究與醫療模式，期待成為推動「健康心靈」為目標的重鎮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓教授，在台灣推動全人整合的營養療法造福身心患者，他所帶領的身心介面研究中心，結合分子生物學及基因遺傳學探究憂鬱症病因，致力在學術研究和臨床醫學領域，近期將在安南醫院籌建台灣第一個憂鬱症中心，以整合研究與醫療模式，期待成為推動「健康心靈」為目標的重鎮。

憂鬱症是重要的大腦疾病，世界衛生組織估計全球約有4億人因之所苦，當代醫學對於憂鬱症雖已有相當有效的治療策略，例如主流的藥物和心理治療，然而由於憂鬱症的複雜性，所有單一治療的療效都有其局限，為改善病患的治療成效，世界趨勢已朝向整合藥物、營養、生活型態等面向，提供兼具個別化與整合性的治療。

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然而，非藥物的療法最令人垢病的是，在臨床証據不足之下過度促銷療效和安全性、以及缺乏品質穩定的補充品。因此，臨床醫師雖然大多同意整合性療法在憂鬱症的重要性，但常常受限於不熟悉最新研究發展動向，難以在臨床中建議並應用；而一般民眾更缺乏健全的法令規範，以保障其取得可信賴的補充品或處方。

有鑑於此，台南市立安南醫院副院長蘇冠賓教授於2013年與世界知名的營養學及精神醫學的學者，在日本東京創立國際營養精神醫學研究學會，致力推動該領域之研究並於2015年在兩大頂尖學術期刊Lancet Psychiatry及 World Psychiatry發表共識宣言，提倡：「使用具實證基礎的類藥劑營養品 (nutraceutical) 有助個別病患及群體的精神健康，而包含omega-3脂肪酸註一等也證實與大腦健康有直接關係」。

為了協助臨床醫師運用此一創新療法，蘇冠賓教授在2019年組織了一個 ISNPR專家小組，透過學術研究引用指標，邀請全球「Omega-3脂肪酸在憂鬱症治療」研究領域中最權威的專家，制定「Omega-3脂肪酸於憂鬱症治療之臨床指引」，期待能弭平研究與實務間的鴻溝，增進憂鬱症患者治療的選擇與療效。第一篇論文在2019年9月獲得國際知名期刊、影響係數14分的Psychotherapy and Psychosomatics 刊登，並獲選為「主編精選論文」。

「臨床的治療指引」是如何形成的呢？首先，蘇冠賓教受集結美國哈佛大學、英國國王學院、日本國家癌症研究中心、澳洲墨爾本大學等7國共15位在該領域的頂尖權威專家，針對文獻証據等級最高的「雙盲隨機分配」和「綜合分析」的臨床試驗結果，進行共識調查，意即「專家根據証據等級最高的文獻」，提供深入見解所形成。而這個「形成臨床的治療指引」的研究方法和結果，也將於2020年3月發表在另一個精神醫學的權威期刊Journal of Affective Disorders。

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓教授，在2015年成立「台灣營養精神醫學研究學會，在台灣推動全人整合的營養療法造福身心患者，他所帶領的身心介面研究中心多年來致力於大腦轉譯醫學研究，結合分子生物學及基因遺傳學探究憂鬱症病因，致力在學術研究和臨床醫學領域，推動營養醫學在精神疾病的病因及治療上之重要性，近期將在安南醫院籌建台灣第一個憂鬱症中心，以整合研究與醫療模式，期待成為推動「健康心靈」為目標的重鎮。

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