求職看過來！　台南就業中心9場微型徵才上千個工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為求職者及廠商規劃小型徵才，3月共計9場次單一或中小型徵才，提供上千個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠病毒肺炎疫情，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為求職者及廠商規劃小型徵才，3月共計9場次單一或中小型徵才，提供上千個工作機會，也提供未能到場面試朋友，面試前履歷報名相關職缺，找工作的朋友，別再錯失良機，把握面試機會。



第一場次3月9日下午，辦理群創光電單一徵才活動，現場提供助理技術員、設備技術士等350個職缺。第二場次3月10日上午，辦理德揚科技、東陽實業廠等2家廠商徵才活動，現場提供250個操作工職缺。第四場次3月12日下午，辦理特力屋永康新店單一徵才活動。第六場次3月16日上午，辦理東陽實業廠、億進寢具等操作工255個。以上共４場次面試地點均在台南就業中心3樓會議室。

第三場次3月11日下午，在安南區梅花里活動中心（台南市安南區安中路一段557巷25號），辦理小型聯合徵才活動，現場邀請旭暉應用材料、堤維西交通工業、全超開發、欣昱晟工業、森田印刷廠、台科電科技、大員皇冠假日酒店、意精研(茶的魔手)、瑪帕精密刀具系統、特力屋台南文賢店、群創光電、達方電子、景欣股份有限公司等13家以上廠商，現場提供500個以上工作機會，薪資最高39k。

第五場次3月13日上午，在關廟區公所3樓禮堂，辦理環瑩企業、亦達光學等2家廠商徵才活動，現場提供操作工105個職缺。 第七次3月17日上午，在仁德區公所3樓禮堂，辦理正曜企業、晉通化學工業、昇明國際徵才活動，現場提供操作工144個職缺。第八次3月20日下午，辦理小型聯合徵才活動，在安平工業區服務中心3樓會議室舉辦，預計邀請美輝企業、興南客運、承展國際、福安工業、黑橋牌企業、全家超商、環應科技、家樂福等廠商，現場預計提供150個以上工作機會。第九場次3月25日下午，在安平工業區服務中心3樓會議室舉辦，協助全一電子辦理單一徵才活動，現場提供日班作業員40個職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，目前因應新冠病毒肺炎疫情，徵才活動規劃以小型徵才為主軸，另考量如求職民眾無法前往現場面試，也可於活動前利用線上登錄履歷報名相關職缺，後續由就業中心協助轉交求職履歷給徵才公司。開放線上登錄履歷報名場次有3/9、3/11、3/12、3/20、3/25等徵才場次。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。

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