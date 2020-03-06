台南麻豆車禍市道171線最高　未注意車前狀況是主因

▲台南市麻豆分局統計，2月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道171線20件最高，請民眾注意行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局統計，2月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道171線20件最高，台1線、市道176線各17件次之，類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況52件最高。

警方說，台19甲線12件，市道174線7件，市道165線6件，市道173線5件；區道42件，市區道路38件，郊區道路8件； 而發生交通事故案件數之時段以16-18時發生40件最多，10-12時發生23件次之，其他依序為12-14時發生21件，14-16時發生19件，8-10時發生18件，18-20時發生17件，6-8時發生15件，20-22時發生8件，0-2、22-24時各發生5件，2-4時發生1件。

根據分析，2月份各類交通事故之肇事原因，以未注意車前狀況52件最高，未依規定讓車50件次高，違反號誌管制規定17件，未保持安全距離12件，轉彎不當9件，逆向行駛6件，起步未注意來車5件，迴車不當4件，違反特定標誌(線)禁制、違規超車及開啟車門不當而肇事各3件，變換車道或方向不當、超速失控、疲勞（患病）駕駛失控及其他違規各2件。

麻豆警分局長楊慶裕表示，目前麻豆分局為防制交通事故發生數字增加， 除了強化測速照相設備外，也持續在各易肇事路(口)段，增加「闖紅燈」等違規取締勤務，希望各用路人要確實遵守交通規則行駛，不要傷了荷包又讓自己處在危險當中。

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