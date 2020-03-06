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台南市環保局推動社區環境教育　爭取補助全國第一

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▲台南市環保局推動社區環境教育表現再創佳績，2020年度再度獲環保署補助7處單一型社區。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局推動社區環境教育表現再創佳績，2020年度再度獲環保署補助7處單一型社區。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市推動社區環境教育又創佳績，「2019年社區環境調查及改造計畫」獲環保署評定全國執行成效最優，2020年度再度獲環保署補助7處單一型社區，名額全國最多。

市長黃偉哲表示，社區環境調查及改造計畫是協助社區透過環境調查，找出解決環境問題的方法，同時進行社區環境教育扎根工作，台南市在這方面的努力一直很有成效，從民國100年縣市合併以來，已經輔導了61個社區獲得補助，對社區及地方居民的生活及環境素養有莫大幫助。

環保局長謝世傑進一步說明，社區環境調查及改造計畫單一型補助名額，是環保署依前年度地方環保局執行績效優劣，決定補助名額多寡，台南市2019年度績效為滿分，名列全國第一，因此2020年補助台南市7個社區，包括「永康區西灣社區發展協會」、「中西區銀同社區發展協會」、「北區華德社區發展協會」、「玉井區竹圍社區發展協會」、「楠西區密枝社區發展協會」、「後壁區頂長社區發展協會」及「西港區後營社區發展協會」等協會，將各獲得環保署15萬元補助。

環保局表示，社區環境調查及改造計畫透過髒亂點清除綠美化、閒置空間改造、環境教育理念推廣等，將環境生態融入社區與生活，讓在地特色充分展現，執行績優者，可進階申請環保小學堂推廣計畫，不僅能獲更多補助經費，對社區申請環境教育設施所及參加國家環境教育獎發展也有很大的加分，環保局也期盼未來能有更多的社區投入環境調查及改造的行列。

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