「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

▲員警巡邏發現騎士車速過快，一路尾隨到家中攔查，然而經大法官釋憲說明後，法官認為警方程序有誤。（示意圖／免費圖庫pixabay，下同）

記者陳羿妏／台南報導

台南市新化分局2名員警於2019年7月15日晚上巡邏時，發現張姓騎士車速過快，因此一路跟隨到張男的工寮住處，進行攔查並測得張男酒精濃度0.75毫克，以不能安全駕駛致交通危險罪嫌將他移送。然而，台南地院以警察職權行使法的立法基礎《大法官釋憲535字號》說明，警方攔查程序有誤，因此判張男無罪。

張男於2019年7月15日下午先在新市區的檳榔攤喝啤酒，晚上才騎車返回工寮住處，路途中遭警方認為車速過快，一路追到工寮，並測得酒測值0.75毫克。對此張男辯稱，警方沒有經過他的同意就進入住處攔查，認為此程序不合法，張的辯護人也說，警方沒有令狀下也不符刑事訴訟法的規定就攔查，已經違反法定程序。

▲騎士辯稱，騎車速度正常，也沒有聽到警方的喇叭聲。

巡邏員警則說，當時發現張男車速過快時，已經按了至少2次喇叭，還跑給他們追，才會一路跟隨到住家攔查。然而張男反擊表示，當天不知道有警察追他，騎車過程都是正常速度，到家後才發現原來後車有人跟隨著。

法官勘驗警方的密錄器及行車紀錄器，卻發現畫面已經遭到覆蓋，沒有證據顯示張男車速過快；另外，因為警方巡邏時仍待在車內，無法得知張男是否酒駕，因此不能依照現行犯、準現行犯來偵辦。



法官提及，警察職權行使法第8條第1項第3款規定「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並要求駕駛人接受酒精濃度測試之檢定」曾審酌《大法官釋憲535字號》解釋，「不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查」；因此，台南地院審理時，張男酒駕雖不可取，但警方無「合理事由、證據」就闖入張的私宅攔查，已違反程序，最終判張男無罪。

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