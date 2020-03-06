台南市環保局結合社群網站　共同打擊環保犯罪

▲台南市環保局結合社群網站民眾即時通報機制，聯手打擊環境犯罪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局3月初接獲社群網站通報，在近86快速道路興農段土地遭堆置大量營建廢棄物，環保局經過現場監控，查獲工程行違法進行廢棄物清除處理作業，依法移送台南地檢署偵辦。

台南市環保局指出，現場見有怪手正進行整地掩埋情事，立即進場查獲正在整地的業者。據工程行現場吳姓負責人表示，其承攬民間房舍整修拆除之營建廢棄物，載運至該地暫置。惟查該工程行因未領有公民營廢棄物清除許可文件，逕行從事廢棄物清除處理作業並隨意堆置廢棄物，依違反廢棄物清理法第36條及第41條規定告發，涉及刑法部分並依同法第46條移送台南地方檢察署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰鍰。

市長黃偉哲表示，為有效遏阻不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，台南市除了跨局處合作外，更結合社群網路民眾，以跨領域、跨縣市合作辦案，透過以物追人、調閱監視器、車輛軌跡追蹤、跟監埋伏、監控蒐證等各種偵查手段及方法，全方位提升打擊環保犯罪率，共同維護台南市土地資源之保育與永續利用提升環境品質。

環保局長謝世傑呼籲，杜絕廢棄物非法棄置有三不原則，地主不輕易出租土地、事業不委託非法業者、清除業者不隨意棄置廢棄物。環保局亦持續針對台南市區內易遭棄置廢棄物的地點加強稽巡查，必要時會視棄置廢棄物的情況架設移動式監控設備，以蒐集相關違法事證，如經查獲將依法嚴懲。亦呼籲民眾若發現有污染行為，請立即撥打0800-066666報案專線向環保局檢舉，以遏止不法業者非法堆置及處理廢棄物之污染環境行為。

環保局表示，屢屢接獲非法棄置案件，台南市環保局除積極結合環、檢、警的力量打擊環保犯罪外，今年起更進一步採取結合社群網站民眾即時通報機制，以利掌握稽查先機及時效。

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