香港寵物狗確診新冠肺炎？　前台大動物醫院院長說話：是汙染不是感染

▲台大獸醫院前院長說話了。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

香港日前傳出寵物狗感染新冠肺炎的案例，這項消息也被香港漁農自然護理署證實，成為世界首例，引起各界關注。對此，前台大動物醫院院長澄清，這是因為狗沾附到飼主身上的病毒，才會驗出弱陽性，是「汙染」而非感染。

香港富婆周巧兒近日確診新冠肺炎，愛犬也同時被送驗，檢測是否感染，結果出爐後，周巧兒的愛犬呈現新型冠狀病毒「弱陽性」反應，讓港媒指稱「低程度感染有關病毒」。

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這項消息傳出後，引起外界許多議論，儘管該隻寵物狗沒有出現任何症狀，仍讓不少人感到慌張。對此，前台大動物醫院院長劉振軒指出，由於該名飼主感染新冠肺炎，病毒會飄散，狗生活在同一個環境底下，四處聞嗅，不小心沾到病毒，雖然驗出來是陽性，但究竟是汙染還是感染，必須分清楚。

▲劉振軒指出，寵物狗身上出現新型冠狀病毒是「汙染」而非感染。（圖／翻攝《東森新聞》）

劉振軒舉例說明，若確診患者身上的病毒飄散到器物、玻璃或桌面上，接著器物、玻璃或桌面驗出新冠病毒陽性反應，「你說它是汙染還是感染呢？」

劉振軒表示，新型冠狀病毒外圍有圈「S蛋白質」，人體內的ACE2是病毒的受器，ACE2如同鑰匙一般，能與新型冠狀病毒結合，但狗體內的「鑰匙」是cAPN，與人體不同，無法與新型冠狀病毒結合，因此不會成為宿主，「他們倆個所謂的接受器是不一樣的，接受器不一樣它不認識，它不會結合在一起。」

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