疫情延燒「朕店麻辣鍋」吹熄燈號　營業至3月底想吃手腳要快

▲朕店麻辣鍋將於3月底歇業。（圖／翻攝自Facebook／朕店麻辣鍋）

記者楊庭蒝／綜合報導

「這次的疫情來得又急又快，讓我們有點措手不及」。位於台北市的「朕店麻辣鍋」5日臨時在臉書粉絲專頁宣布，受到疫情影響，在多重因素的考量之下，忍痛決定在3月底歇業，也謝謝顧客們這3年來的支持與鼓勵，希望可以用不同的面貌，再次與大家見面。

朕店麻辣鍋表示，「要放手三年多來的拼搏是不捨的，真的非常謝謝大家在言談之間，把朕店當做是自家餐廳，常常比我們還要迫不及待地分享給親朋好友。」

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朕店麻辣鍋位於光復南路240巷，鄰近捷運國父紀念館，於2016年9月開幕，店內採單點制，其中麻辣鍋底使用花椒及三十幾種香料來增添香氣，是這家店的特色之一，還提供了多款Prime等級的牛肉、究好豬肉供顧客選擇，店內也提供牛肉麵作為商業午餐，內容有麻辣麵、牛肉麵等，價格平易近人。

新冠肺炎的影響之下，餐飲業也受到打擊，許多客人不再外出到餐廳用餐，阿金台菜海鮮餐廳、祥福餐廳、十二粵、祥鈺樓等多家大小餐廳也相繼宣布歇業。

朕店麻辣鍋突如其來的消息，也讓網友紛紛表示，「天呀～好震驚，老闆跟闆娘那麼用心在經營」、「期待下一段出場！一定更加精彩」、「好喜歡你們的花椒香氣！希望很快能再相逢」。