影／因應新冠肺炎疫情宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各國相繼宣布進入緊急狀態，至於台灣是否跟進？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣離那個情況還很遠。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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依據大陸官方資料，中國大陸全部31省市區累計確診80,409例，較前日新增139例， 3,012例死亡。國際間累計14,726例確診病例，分布80個國家/地區；病例數以韓國5,766例、義大利3,089例、伊朗2,922例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本321例為多；病例中264例死亡。

日本、美國加州等地已經相繼宣布進入緊急狀態，5日指揮中心例行記者會中有媒體詢問台灣的情況，何時會跟進發布緊急狀態，陳時中回應時表示，若台灣出現多發性群聚感染、院內感染，就有這樣的可能性，但台灣目前離這狀況很遠，為時尚早。

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)確診個案，接觸者追蹤中；我國迄今累計病例數共44例。另針對案34相關群聚，已掌握接觸者407人，共採檢342人，其中6人陽性(案35至38及案41、42)、325人陰性、其餘檢驗中；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心統計，國內截至目前累計2,791名嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，含44名確診、2,446名排除，餘隔離檢驗中(211名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

