快訊／澳洲58歲確診男「3/3搭長榮台灣飛布里斯本」　指揮中心回應了

▲澳洲58歲確診男，3/3搭長榮航空從台灣飛布里斯本。（圖／翻攝自SA Health臉書粉專）

記者洪巧藍、賴文萱／台北報導

南澳洲衛生署臉書專頁「SA Health」今（5）日公布當地新增新冠病毒（COVlD-19）確診者相關資訊，其中一名58歲男病患，3月3日搭乘長榮航空BR315班次，從台灣飛抵布里斯本，引發關注。對此，長榮航空回應，正在了解中；中央流行疫情指揮中心則表示，已經透過國際衛生條例（IHR）窗口與澳洲聯繫，希望瞭解個案身份是否台灣籍、是否為轉機等資訊。

【15:36更新】：駐布里斯本台北經濟文化辦事處回應，南澳衛生廳今天公布一則新型冠狀病毒確診，是3/2日從台灣出發的長榮航空飛往布里斯本後，3/3轉機維京航空VA1394到阿德雷德的58歲男子。「經查證該確診乘客為外籍人士，並非我國籍旅客。」

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但辦事處也提醒，請搭乘3/3 長榮航空 BR315及有維京航空VA1394 從布里斯本到阿德雷德的旅客注意，如有身體不適的狀況請戴上口罩立即就醫，並告知醫療單位您係搭乘該航班的旅客以便相關追蹤並作相關防護措施。

▲對於澳洲有確診個案從台灣移入，指揮中心回應，還在了解個案身分，是否為轉機旅客。（圖／長榮航空提供）

對此個案狀況，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥回應，我方已經透過國際衛生條例（IHR）窗口與澳洲聯繫，希望瞭解個案身份是否台灣籍、是否為轉機等資訊，目前尚未接獲澳洲方面回覆，有進一步消息會與外界公布。