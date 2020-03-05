被蚊子盯會傳播新冠病毒　專家解答來了

▲不少傳染病是透過蚊子傳播。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

由於新冠病毒被評為「狡詐、詭異」、傳染力強，不少人擔心病毒會藉由既有的傳染病途徑擴散。入春後氣溫升高，是蚊子開始活躍的季節，有網友懷疑，新冠病毒會經由蚊子叮咬傳染給其他人。對此，專家認為，目前還沒有證據表明新型冠狀病毒會通過蚊子叮咬傳播，但仍須做好滅蚊及個人防護。

▲消毒及保持環境衛生是預防病毒擴散的基礎作為。（圖／路透社）

《央視》報導，近期受新冠肺炎疫情影響，不少網友擔心病毒會透過蚊子、二手菸等傳播途徑擴散，也有民眾擔心紅外線測溫儀對人體有害。為避免謠言影響防疫作為，上海中醫藥大學附屬曙光醫院主任醫師崔松提到，蚊子傳播新型冠狀病毒「莫須有」，但做好防蚊滅蚊和個人防護「必須有」，一起行動起來，讓我們身邊默默無「蚊」。

至於二手菸的影響，崔松表示，雖然不屬於飛沫傳播，但如果能吸到別人的二手菸，說明與他人間距很小，這種風險是要避免的。

▲新冠肺炎疫情仍持續在全球發酵。（圖／路透社）

另外，由於現在各種測溫儀使用非常廣泛，有人擔心發射出來的紅外線會對身體有害。對此，崔松解釋，其實紅外線測溫儀並不是對人體發射紅外線，而是接收身體發出的紅外線熱輻射，所以不會對我們的眼睛和身體造成傷害。

此前，各國專家研究「新冠病毒」傳播途徑發現，目前已知的是，此病毒可透過飛沫、接觸及氣溶膠等方式感染他人，陸續也有醫生發表透過屎尿氣溶膠及透過眼結膜傳染的研究案例和推論。