陸6間商場爆員工感染案例　做好這10件事助防疫

▲新冠肺炎疫情期間，北京超市員工穿起防護衣。（圖／讀者授權《ETtoday新聞雲》使用）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著疫情減緩，中國大陸各省市逐步復工復產，商場、超市也逐漸出現購物人潮。不過，有大陸媒體統計，目前大陸境內及香港共有6個商場出現超市員工感染新冠肺炎案例，呼籲消費者應該少去人潮擁擠的地方，就算去，也是去買東西，而不是逛商店。

《杭州之聲》報導，目前中國內地和香港有6個商場超市員工感染新冠案例，感染員工至少10人。這6個商場確診案例分別為：1月31日，確診天津市寶坻百貨大樓售貨員1人感染。2月2日，河南省商丘市確診歸德路大潤發員工1人感染。

2月4日，山東省濟南市確診銀座商場燕山店員工2人感染。2月6日，山東省聊城市東昌府區振華超市閘口店員工5人感染。2月15日，深圳寶安區新安街道五區華潤萬家商場一商戶員工1人。2月29日，香港高端超市Fusion也有1名員工確認感染。

報導引用中國疾控中心研究員張流波2日在記者會上的說法，「商場、超市要滿足老百姓日常生活需求，在這種情況下必須開門。作為消費者，我們應該盡量少去這些地方，去了也要盡量縮短停留時間。我們到商超應該是買東西，而不是逛商店。」

▲大陸與香港共有六間商場或超市發生員工感染案例。（圖／讀者授權《ETtoday新聞雲》使用）

此外，北京市疾控中心也提出十點注意事項提醒消費者：一是進入超市須戴口罩；二是盡量避開人多擁擠的時段和地點，盡量避免乘坐廂式電梯；三是進入超市前，自覺配合工作人員接受體溫檢測；四是人與人之間至少保持一米以上間距；五是盡量使用微信、支付寶等移動支付方式。

六是購買足量，減少購買次數；七是盡量少乘公共交通工具，建議步行、騎行或自駕出行；八是選擇通風好、人流量少的超市；九是購物前列好清單，不在超市內閒逛閒聊，縮短選購商品時間；十是回家後立刻用流動的水和肥皂洗手，帶有外包裝的物品可直接去掉包裝袋，或用消毒劑噴灑表面消毒後再取出，購買的食物徹底做熟方可食用。水果蔬菜要清洗乾淨，必要時可用專用清洗劑清洗。

至於業者本身，北京市疾控中心也有九點建議：一是加強室內通風換氣；二是工作人員實行每日自我健康監測制度，不能帶病上崗；三是在超市入口做好體溫檢測；四是採取有效分流措施，避免人員密集；五是對人員接觸較多的區域及時消毒。

六是取消非必需的室內外群眾性聚集活動；七是在收銀台、服務台區域制定合理的人員路線和分流措施；八是在超市入口處提醒顧客戴口罩，並在醒目位置張貼健康提示，利用各種顯示屏宣傳新冠肺炎和冬春季傳染病防控知識；九是可增設廢棄口罩專用垃圾桶，並及時處理。