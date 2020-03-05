繼母「水果刀」割男童下體...接診醫師大驚「都斷了」：沒見過那麼狠的！

▲ 男童躺在病床上 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

安徽阜陽近日出現一名狠心繼母，竟趁丈夫外出時，手持水果刀，將11歲繼子的陰莖連同睾丸一併割斷！接診醫師也大驚，「沒見過那麼狠的。」目前，男童已接受手術，雖然不影響小便，但醫生對其生殖器功能能否回復正常表示「非常難」。

綜合陸媒報導，11歲的男童就讀小學5年級，跟隨到打工的沈姓父親，一同居住於一間出租房。3日下午，趁沈父外出時，繼母突然闖入房內，持水果刀將男童生殖器割斷。沈父回家發現後，立即將兒子送往醫院搶救。

安徽醫科大學第一附屬醫院泌尿外科主任醫師張賢生表示，男童送院時，被割下的生殖器放在袋中一併送來，醫院立即替他動手術，但男童由阜陽的醫院輾轉送合肥已耽誤數小時。

▲男童情況。（圖／新京報）

「沒見過那麼狠的，孩子的生殖器完全斷了，包括睾丸，孩子自己說是繼母的行為。」 張賢生說，孩子的血管、神經都非常細，手術持續時間較長。至於能否恢復正常功能，張賢生表示「非常難」。

由於男童的陰莖連同睪丸完全切斷，加上血管、神經都非常細，手術由晚上8點持續到隔天淩晨4點多。醫生稱，手術成功縫合了生殖器，雖不影響小便，但影響成年後但性功能，或不能生育。目前，男童還需接受進一步救治。至於行兇的繼母，沈父事發後已報警。