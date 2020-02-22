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夫接詐騙電話懷疑她外遇！轉身狂毆嗆「把你分屍」　被告竟泣訴：我一生為家

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▲▼虐待、家暴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子長期被丈夫家暴，忍了40多年後決定離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一對夫妻結婚快45年，但丈夫經常對妻子家暴，甚至恐嚇要將妻子分屍，妻子隱忍多年後，決定訴請離婚。然而，丈夫卻聲稱自己素以家庭為重，還反咬妻子因細故離家多時，完全不顧家庭，但法院認為，他沒有顧及妻子感受，把過錯全歸咎給妻子，試圖合理化他的父權思維，導致婚姻無法挽回，因此判准離婚。

根據判決書，妻子主張，她與丈夫1976年底結婚，但丈夫婚後自視甚高，我行我素，對她毫不尊重，只要一點不順心，就會出言辱罵，甚至動手毆打。此外，丈夫還嚴格掌控她的行蹤，更會要求她提出與她出遊友人的電話，並隨即向友人求證。

妻子還提到，2010年間，2人因細故爭吵，丈夫竟出手毆打她，從此之後，丈夫的暴力行為更是家常便飯，但因為自己念及舊情，不願放棄這段婚姻，但沒想到，2018年間，桃園地區發生丈夫將妻子分屍的案件，而自己又再度被毆打時，丈夫竟出言恐嚇，「要讓你像桃園那個一樣」，讓她當場嚇壞。

此外，妻子還表示，丈夫疑心病重，經常懷疑她外遇，就連接到陌生男子打來的詐騙電話，都被誤會是她跟別的男人約會，接著動手毆打，讓她忍無可忍，決定向法院訴請離婚。

法院開庭時，丈夫卻不斷強調，自己多年來以家庭為重，但妻子卻因細故離家多時，還在外認識別的男人而藉故外出不歸，但他為了維護家庭美滿，對一生的付出無怨無悔，且因年事已高，更不忍心因為婚姻破裂而引發子女心緒不安以及旁人物議，因此不願離婚。

不過，法官審理後認為，妻子所稱的遭爆家暴，皆有法院核發的保護令及醫院驗傷單作證，而妻子母親也出面證稱，曾目睹女兒遭女婿毆打。法官認為，丈夫不顧妻子感受，還不斷將過錯推給別人，還試圖合理化自己的父權思維，導致2人婚姻難以挽回，因此判准離婚。全案可上訴。

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