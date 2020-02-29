7歲女童尿尿地方痛！師驚見她「大腿內側4cm咬痕」…色父法庭喊：我不是禽獸

▲7歲女童莉莉被老師發現大腿內側有咬痕，經查發現她洗澡時遭父親猥褻。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

7歲女童莉莉（化名）日前上學向老師反應大腿內側痛、有流血，老師查看後發現她身上多處咬痕，經詢問得知莉莉是洗澡時遭父親咬傷，迅速報請社工介入協助帶莉莉去醫院驗傷，同時報請警方處理，以便向莉父提告。高院台南分院審結依加重強制猥褻罪判莉父3年6月徒刑。全案仍可上訴。

莉父2016年5月29日下午在家中幫莉莉洗澡，但過程中竟趁吹頭髮及擦乾身體時，用牙齒咬她的手、屁股及左大腿內側，對女兒猥褻得逞。隔日上學莉莉向老師反應尿尿地方會痛，老師經查看，發現她身上多處及大腿內側有咬痕，認為事情不單純，再進一步詢問後，莉莉表示洗澡時有被爸爸手摸下體還有牙齒咬，老師見情況危急立即報請社工單位協助處理，同時也帶莉莉去醫院驗傷並報警。

法院審理時，莉父否認猥褻犯行，辯稱當天帶女兒去釣魚，見她遭太陽曬傷很痛，為轉移女兒注意力，才用牙齒去輕咬女兒大腿，他認真表示，「我身為莉莉的爸爸，並不是禽獸」，強調自己這樣做絕對沒有情慾上的意思。另外，又拿出女兒先前送他的書信及卡片，證明自己與女兒相處融洽。

▲7歲女童莉莉（化名）上學時向老師表示，尿尿地方會痛。（圖／pixabay）

法院審理時認為，莉父見到女兒被曬傷，身為父親竟不是幫忙擦藥，反而還咬她大腿，所為與常情相違背，又還造成了約4公分的傷口，可見下手力道不輕，認為莉父說詞只是想翻供，故不採信。另法官勘驗醫院診斷證明書時發現，過去採集莉莉內褲底層斑跡，經送驗，與莉父型別相符，不排除其來同父系血緣關係的人也有傷害莉莉。而莉莉則是在警訊時爆出，會欺負他的除了爸爸還有哥哥，哥哥也曾在她洗澡時舔、咬她下體。

台南高院審酌，大腿內側為身體私密部位，不是日常生活中與他人接觸容易碰到的的身體部位，這也不是父親與女兒玩鬧可以碰觸的地方，對此認定莉父舔咬女兒屁股、大腿內側的行為，主觀上明顯有滿足自己性慾之意，審結依加重強制猥褻罪判莉父3年6月徒刑。全案仍可上訴。

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