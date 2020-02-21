女兒被阿公罰跪！他拿殺蟲劑噴父眼報仇…法庭辯：在噴蚊子　二審逆轉翻盤

▲屏東一名曾姓老翁控，兒子因不滿他罰跪孫女，竟趁他睡午覺時拿殺蟲劑噴他眼睛。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東一名曾姓阿公指控，兒子因不滿他讓孫女罰跪，日前竟趁他午睡時拿殺蟲劑噴他眼睛試圖報復。事後，兒子辯稱只是想殺蚊子，並非蓄意攻擊。一審法官因阿公提不出驗傷相關的就醫證明，判兒子無罪。二審高雄高分院審理完大逆轉，兒子被依違反保護令罪改判拘役40天，得易科罰金4萬元。

曾姓阿公指控，2019年3月19日下午2時許兒子疑因不滿他罰跪小孫女，竟趁他睡午睡時拿殺蟲劑直噴他的眼睛。睡夢中阿公感覺有液體在臉上，驚醒問兒：「你為何要這麼做？」兒子閉口不答，阿公下意識先以雙手遮擋，但兒子並未就此停手，反而再繼續噴了2次，害阿公當下眼睛痛的無法睜開。

曾姓阿公2017年5月就曾因兒子對他施暴聲請過保護令，當時保護令上明確載明，兒子禁止再對他做出任何身體、精神、經濟上的騷擾，或控制、脅迫等其他不法侵害的行為，故針對此事，阿公怒控兒拿殺蟲劑噴眼已違反保護令。

屏東地院審理時兒子辯稱，「我只是看到屋內有蚊子，拿殺蟲劑噴蚊子，爸爸躺在客廳睡覺，我沒有拿殺蟲劑噴他的眼睛」。法官認為，被殺蟲劑噴到的正常反應應該是會痛得立即就醫，然而曾姓阿公事發當下並沒有任何就醫紀錄及診斷說明書，這部分不合乎常理，故判兒子無罪。

二審高雄高分院審理時，曾父提出診斷書，證實他右眼患有結膜炎，過去確實曾被殺蟲劑突擊，法官勘驗證據後，將曾兒依違反保護令罪改判拘役40天，得易科罰金4萬元。

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