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社會 社會焦點 保障人權

無視2年保護令！闖房間「拿衣架爆打兒」　單親爸：我在教小孩

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▲衣架。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子無視保護令拿衣架爆打兒子。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

周姓男子與妻子離婚後，獨自扶養3名兒子，然而先前經高雄少年家事地方法院裁定通常保護令，他被規定不得對兒子們和家中的老父親，施以身體、精神上的騷擾，但他卻不知悔改，拿起衣架爆打其中一名兒子。日前高雄地院審理，依傷害罪，判周男拘役40天，得易科罰金4萬元。

無視108年度裁定、為期2年的家事保護令，周男竟在有效期間再度對家人施暴，2019年8月12日深夜以「教小孩」名義闖入其中一名兒子的房間，不但瘋狂碎念，還拿起衣架爆打，造成兒子背部、臀部都受有多處的擦挫傷，另一名兒子見狀後趕緊報警，事後由檢察官提起傷害罪公訴。

周男坦承有拿衣架打人，卻不願承認他的行為造成兒子受傷，以及違反保護令，強調「只是在教小孩而已」。對此，法官認為周男明知法院已核發保護令，卻無視保護令規定，執意要施暴，考量他獨自扶養小孩，以及日薪工的身分，高雄地院判他拘役40天，得易科罰金4萬元。


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