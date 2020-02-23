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暴力零容忍　台南市家暴防治志工隊帶領民眾防家暴

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▲台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，受理台南市各社區及各級學校提出宣導申請，家防中心將派防暴宣導菁英，宣講建立暴力預防意識及通報，減少暴力憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，受理台南市各社區及各級學校提出宣導申請，家防中心將派防暴宣導菁英，宣講建立暴力預防意識及通報，減少暴力憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市對任何形式的家庭暴力絕對零容忍，市長黃偉哲率領市府團隊長久來致力於反家庭暴力及反性暴力，但暴力防治不能只靠政府、社工及警察，更需仰賴街頭巷尾第一時間的通報力量。

台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心自23日起，受理台南市各社區及各級學校提出宣導申請，家防中心將派防暴宣導菁英，透過戲劇或宣講等形式協助社區民眾及學校建立暴力預防意識及了解如何通報，減少暴力事件憾事發生。

▲台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，受理台南市各社區及各級學校提出宣導申請，家防中心將派防暴宣導菁英，宣講建立暴力預防意識及通報，減少暴力憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強宣導家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒童及少年保護措施，台南市家防中心陸續招募志工成立志願服務隊、幸福家庭防暴防治退休菁英宣導團及小紅帽教育宣導團隊，前往校園及社區推展暴力防治觀念，期望藉由宣導演講及互動方式讓防治概念深入社區及校園各個角落，以預防不幸事件發生，2018、2019年總計已宣導626場次，並有14萬3247人次受益。

黃偉哲市長希望能藉由推廣家庭暴力預防宣導，深入社區激發民眾及學童自我保護觀念，建構虐童零容忍城市之友善社會，暴力預防需你我多一份力，唯有公私網絡的合作及社區的力量，才能更加有效預防家暴或性侵害事件發生，希望社區民眾發揮雞婆精神，多多關懷街坊鄰居，若發現兒虐事件或家庭暴力事件，應立即撥打110報警或113求助，為暴力預防盡一份心力。

南市家防中心歡迎社區、及各級學校預約宣導演講，連絡電話：(06)2988995或逕上台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心網站http://social.tainan.gov.tw/dvsa/-表單下載─各類申請表格下載傳真申請。

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