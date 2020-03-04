白河警取締砂石車超載　意外攔車查獲竊盜通緝犯到案

▲台南市白河分局執行取締砂石車專案勤務，共計舉發砂石車違規超載3件、查獲竊盜通緝犯1名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局4日在白河、東山、後壁等地區同步執行取締砂石車專案勤務，交通組長李正鏞率員，在上午9時45分許，於後壁區南74線新東路段攔查砂石車載運土方違規超載，並行駛禁行路線，查出駕駛人廖姓男子因竊盜案經苗栗地檢署通緝在案，即帶案偵辦，4日共舉發砂石車違規超載3件、查獲竊盜通緝犯1名。

這次執行取締砂石車專案勤務，由白河分局長朱信憲親自主持勤教，並提示任務重點，規劃白河、東山、後壁區組合警力於市道172線、165線、南74線等聯外道路執行取締砂石車超載等違規行為。

交通組組長李正鏞率員在後壁區南74線新東路段攔查砂石車載運土方違規超載，並行駛禁行路線，發現駕駛廖姓男子係名竊盜通緝犯。

白河分局指出，這次專案勤務由交通警察大隊支援活動地磅，協助砂石車過磅任務。警察局督察蘇政敏、督察員李建輝亦到現場了解活動地磅執行情形，並慰勉執勤員警工作辛勞，這次勤務共計舉發砂石車違規超載3件，竊盜通緝犯1名。

白河分局表示，呼籲大型車駕駛人，不論是駕駛砂石車、大貨車或預拌混泥土車等，都應遵守交通規則，如果承載超重貨物除會對公路基本設施使用年限帶來衝擊外，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性，白河分局將會持續取締違規車輛，遏止超載違規行為，在此重申呼籲各業者、駕駛人務必恪守職業操守，為了一次的高報酬獲利，可能導致難以挽回的重大悲劇，為了自己與用路人能夠平安到家，遵守交通規則，才是唯一安全的道路。

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