南橫天池開通車流暴增！1個多月爆28起車禍　警：228連假加強取締

▲南橫山區公路蜿蜒，每到花期盛開季節，總有許多重機車友騎車上山賞花。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

受八八風災影響，台20線南橫公路梅山口以上路段中斷10年，不過經多年等待，終於在1月13日開通。而不少遊客為了一探美景，紛紛騎車、開車上山前來朝聖，但據統計，「梅山口至天池」路段通車至今雖已吸引6萬遊客，在交通量暴增的況下，交通事故發生率也提高許多，對此，高市六龜警分局表示，228假期將加強交通執法取締違規。

▲▼南橫公路開通以來車禍事故頻傳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

南橫山區公路蜿蜒，每到花期盛開季節，總有許多重機車友騎車上山賞花，不過受到風災影響已中斷多年，所幸經修繕，近期終於順利開通。通車以來，「梅山口至天池段」平均每天都湧進千輛汽機車，雖然沈寂10年之久的交通環境頓時活絡起來，但川流不息的交通流量卻帶來交通秩序的壓力與環境的汙染，省道沿線居民每逢假日更是為大量車流所苦，大型重機車成群結隊呼嘯而過，產生噪音已嚴重影響居民安寧生活，而交通事故更是一大隱憂。

高市六龜警分局表示，近期該路段交通量大爆增，交通事故發生率也大大提高，相較以往增加1倍以上，且據統計，目前該路段開通至今已發生28起車禍事故，近期更是常接獲附近居民也反應，大型重機經過的噪音已嚴重影響他們生活作息及安寧。

▲為改善交通量暴增衍生問題，六龜警分局自開放通車以來，已於台20線沿線加強取締違規。（圖／翻攝六龜警分局臉書）

為了改善這些問題，六龜警分局自開放通車以來，已於台20線沿線，增設速限及測速照相警告標誌，同時調度警力及測速照相器執行測速照相、取締違規超速，另也規劃結合監理、環保單位執行聯合稽查大型重機車，取締改裝排氣管與噪音。分局長強調，因實施至今部分路段已有明顯改善，228連假將持續進行取締，在此呼籲汽機車駕駛朋友務必遵守交通安全規則，進入社區時能減速慢行，降低噪音避免影響到居民安寧。

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