　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南橫天池開通車流暴增！1個多月爆28起車禍　警：228連假加強取締

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼騎重機登上南橫公路的盡頭。（圖／記者周姈姈攝）

▲南橫山區公路蜿蜒，每到花期盛開季節，總有許多重機車友騎車上山賞花。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

受八八風災影響，台20線南橫公路梅山口以上路段中斷10年，不過經多年等待，終於在1月13日開通。而不少遊客為了一探美景，紛紛騎車、開車上山前來朝聖，但據統計，「梅山口至天池」路段通車至今雖已吸引6萬遊客，在交通量暴增的況下，交通事故發生率也提高許多，對此，高市六龜警分局表示，228假期將加強交通執法取締違規。

▲▼南橫車禍事故頻傳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼南橫公路開通以來車禍事故頻傳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼南橫車禍事故頻傳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

南橫山區公路蜿蜒，每到花期盛開季節，總有許多重機車友騎車上山賞花，不過受到風災影響已中斷多年，所幸經修繕，近期終於順利開通。通車以來，「梅山口至天池段」平均每天都湧進千輛汽機車，雖然沈寂10年之久的交通環境頓時活絡起來，但川流不息的交通流量卻帶來交通秩序的壓力與環境的汙染，省道沿線居民每逢假日更是為大量車流所苦，大型重機車成群結隊呼嘯而過，產生噪音已嚴重影響居民安寧生活，而交通事故更是一大隱憂。

高市六龜警分局表示，近期該路段交通量大爆增，交通事故發生率也大大提高，相較以往增加1倍以上，且據統計，目前該路段開通至今已發生28起車禍事故，近期更是常接獲附近居民也反應，大型重機經過的噪音已嚴重影響他們生活作息及安寧。

▲▼南橫公路加強取締。（圖／翻攝六龜警分局臉書）

▲為改善交通量暴增衍生問題，六龜警分局自開放通車以來，已於台20線沿線加強取締違規。（圖／翻攝六龜警分局臉書）

為了改善這些問題，六龜警分局自開放通車以來，已於台20線沿線，增設速限及測速照相警告標誌，同時調度警力及測速照相器執行測速照相、取締違規超速，另也規劃結合監理、環保單位執行聯合稽查大型重機車，取締改裝排氣管與噪音。分局長強調，因實施至今部分路段已有明顯改善，228連假將持續進行取締，在此呼籲汽機車駕駛朋友務必遵守交通安全規則，進入社區時能減速慢行，降低噪音避免影響到居民安寧。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
FB直播主賣口罩「100片1500元」被逮到了！狂賺災難財7
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

汪小菲S Hotel才爆資遣！　直擊「內部營運現況GG」…續命關鍵仍未明

東京奧運若宣布停辦　日本將損失數百億美元商機

廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例！最狂直播主賣口罩栽了　他「100片賣1500元」...嗆：我是發國難財達人

住農田旁！猛燒稻草「呼吸困難熏醒」　人妻崩潰寶寶剛出生：遲早肺癌

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

台南將軍槍擊命案　兇嫌佳里落網

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

台南槍擊案　凶嫌在佳里被逮捕

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

2歲童被餓死廁所　舅舅也曾凌虐被訴

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

更多熱門

相關新聞

「繳交通罰單」1年花多少！0元乖寶寶超多

「繳交通罰單」1年花多少！0元乖寶寶超多

不管是開車、走路，用路人若不遵守交通規則，等收到罰單恐怕欲哭無淚。一名網友好奇在WomenTalk板上發起閒聊「大家一年花在交通罰單的錢？」文中表示，不論騎車、開車，都有可能曾被測速拍過，或被檢舉闖紅燈等等，抱怨辛苦賺來的錢都拿去繳罰單，「人生94犯賤，愛違規又愛繳罰單：）。」

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

男為了小鹿撞車　柵欄刺穿胸口

男為了小鹿撞車　柵欄刺穿胸口

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

關鍵字：

南橫公路交通事故車禍違規台20線取締

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面