「清山掃蕩」守護山區治安　白河警護農「成果」！

▲台南市白河分局規劃執行清山掃蕩專案，針對白河、東山區、後壁區等偏遠山區、溪流沿岸，展開全面清查，打擊不法犯罪。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局為強化落實推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安工作重點，於2月17日上午8時至12時，規劃執行清山掃蕩專案，區分2組針對白河、東山區、後壁區等偏遠山區、溪流沿岸，實施空屋、工寮、廢棄廠房等可疑處所，展開全面清查，打擊不法犯罪。

白河分局所轄面積高達323平方公里，轄內山林地形複雜，山區民宅、空屋、工寮易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製改造或種植大麻、安非他命及製造毒品等不法勾當；亦或有職業賭場、非法移工或通緝要犯流竄躲藏於其中，去年亦有不肖竊賊趁颱風之夜前往山區行竊農民辛苦栽種之酪梨乃警方當場查獲送辦。

為維護治安及守護山區農民辛勞種植之成「果」，白河分局除了不斷清查列管轄區重點治安處所，並依據農產季節，時序農作水果等，縝密策劃清山掃蕩勤務，藉積極作為防杜不法。

白河分局強調緝毒、打詐、掃黑幫為現今的治安工作重點，將持續依照轄區特性及最新治安狀況，以具體之專案勤務行動，展現警方維護治安之決心，建立優質治安環境，並為果農守護成果！

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