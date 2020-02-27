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228連續假期將屆　白河警完備交通疏導應變工作

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▲228連續假期將屆，台南市白河警方將全力交通疏導應變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228連續假期將屆，台南市白河警方將全力交通疏導應變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228和平紀念日3天連假將屆，台南市警白河分局，為因應連續假期返鄉、出遊車潮，於轄內關仔嶺溫泉區、水火同源風景區、菁寮老街、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點，規劃交通崗有效疏導交通。

警方說，這本次連假適逢白河區木棉花季，前往主要賞花區內的道路將會進行交通管制禁止車輛停車及攤販設攤，請前往賞花民眾配合員警指揮，且勿違規停車占用道路，遵守交通規則，以維交通順暢。

▲228連續假期將屆，台南市白河警方將全力交通疏導應變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外228當日早上，台灣蘭花產銷發展協會於國際蘭展會場舉辦2020台灣國際蘭展第一屆與蘭有約半程馬拉松，主要路跑路線後壁區172甲線將會進行交通管制，沿線將有員警巡邏維護交通順暢及跑者路跑安全，並請前往參加路跑的參賽者配合警方及工作人員引導，將車輛停放於蘭展內停車場，禁止將車輛停放於172線道路上，違規者將依法舉發。

▲228連續假期將屆，台南市白河警方將全力交通疏導應變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局表示，以往228連續假期，許多民眾返鄉過節或到關仔嶺溫泉區等熱門景點，車潮高峰時間大多集中在上午10點至下午2點，呼籲民眾避開熱門時段，白河警分局將就國3白河交流道、臺1線、172線、175線、165線等重要聯外道路，派員加強交通疏導，並運用即時道路監控、Google Map交通地圖等資訊，超前部屬完成交通快暢各項應變工作，隨時掌控交通狀況，以維護交通安全及順暢。

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