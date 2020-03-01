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影／7騎士犁田瞬間畫面曝！粗心運將「車斗後蓋忘鎖緊」…濱海公路狂瀉砂石

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記者郭世賢、陳羿妏／新北報導

台二線濱海公路2月29日晚間8時許傳出有7名騎士不慎犁田，一名28歲李姓砂石車司機行經73公里瑞濱路段至96公里澳底路段時，因為沒有將車斗後蓋鎖緊，導致車內砂石沿途掉落，造成騎士當場摔車甚至一路滑行，而警方獲報後於2小時內便找到這名糊塗司機，並將他依公共危險罪函送。

▲砂石車司機忘了蓋緊車斗，導致砂石沿落掉落，害7名騎士犁田。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲砂石車司機忘了鎖緊車斗後蓋，導致砂石沿路掉落，害7名騎士犁田。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方獲報後，便立刻到場處理，因為見現場多處有砂石而不敢大意，隨即組成專案小組追查，同時並通報公路總局基隆工務段派員立即清除，避免繼續造成事故，所幸在1日凌晨2點時，已全數將路面上的砂石清掃完畢。

▲砂石車司機忘了蓋緊車斗，導致砂石沿落掉落，害7名騎士犁田。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方提到，因為入夜後監視器影像較模糊，在歷經比對多部監視器，逐一清查下，迅速於2小時內過濾出這台造成多起事故的砂石車，並且確認就是李姓駕駛所為，直接到他宜蘭的家中將人帶回警局偵訊，訊後依公共危險罪，將他函送法辦，另外依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款告發違規。

李男表示，沒有注意到車斗後蓋是否有鎖緊，導致砂石沿路掉落，害騎士們犁田，他感到非常抱歉。對此警方也呼籲民眾裝載貨物時，在行前務必檢視是否綑綁牢固或覆蓋整齊，避免因路途中散落或滲漏，造成危險，警方將加強取締，以維護用路人行車安全。

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