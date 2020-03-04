南韓自SARS及MERS抗體找到「新冠肺炎抗體」！　有助疫苗開發

▲ 南韓嶺南大學醫院外指定篩檢所人員為受檢民眾採集檢體。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球各國無不繃緊神經。在中國以外疫情最嚴重的南韓，有研究團隊自嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）的抗體發現可以對抗新冠病毒的抗體。

《韓聯社》4日報導，南韓化學研究院CEVI（新型病毒）融合研究團隊發現，新冠病毒的刺突蛋白結構可以和目前已知的SARS及MERS的中和抗體結合。

此前研究顯示，冠狀病毒便是透過刺突蛋白結構入侵細胞。透過疫苗注射抗原後，人體會在免疫反應之下產生抗體，過程中抑制病原體的抗體即稱為中和抗體。

該團隊分析生物科學預印本網站bioRxiv上的新冠病毒刺突蛋白結構文件後指出，SARS的2個中和抗體及MERS的1個中和抗體可與新冠病毒的刺突蛋白結構結合，料將對研發疫苗有所貢獻。

此外，研究團隊上月17日透過疾病管理本部取得確診患者的檢體，已經成功分離病毒並著手培養，獲取新冠病毒的核糖核酸（RNA）。

"한국화학연구원 CEVI(신종 바이러스) 융합연구단, 사스와 메르스 중화항체가 코로나19 스파이크 단백질에 결합할 수 있는, 즉 사스와 메르스 항체에서 코로나19에 대항할 수 있는 항체를 찾아내. 코로나19 치료용 항체와 백신 개발에 기여할 것으로 기대"https://t.co/3AcsBh8xSF — sora (@happy_CSR_) March 4, 2020

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