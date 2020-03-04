防疫持久戰　北捷規劃前線人員分組執勤、增派人力消毒車廂

▲北捷將增派人力加強車廂消毒。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運為保持長久戰力，再超前防疫部署，規劃執行第一線人員分組執勤，並完成異地辦公規劃；此外，為體恤清潔人員辛勞，已增加列車清潔人力，並採調整工作內容及延長休息時間。此外，淡水、大安、頂埔、南港展覽館、新店、南勢角等端點站列車消毒工作，自即日起每班再增派1人，讓每人每小時休息時間由15分鐘增加為20分鐘，每天計有超過百名清潔人員於端點站肩負列車消毒任務。

北捷表示，為預防有人員遭隔離自主管理，降低影響營運之風險，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，另亦針對行政人員完成異地辦公計畫，屆時將依業務支援性質分散於不同建物辦公。此外，相關主管視訊設備均已設置完成，可隨時透過視訊進行會議，力求不受疫情影響，確保業務持續順利推動。

為體恤及照顧清潔人員，保有足夠體力及時間休息，即日起，調整工作內容包含減少清潔領班巡視車站數量，將消毒列為重點項目；至於淡水、大安、頂埔、南港展覽館(文湖線及板南線)、新店、南勢角等端點站列車消毒工作，自即日起，除原有清潔人員之外，每班再增派1人，使每人每小時休息時間由15分鐘增加為20分鐘，每天計有超過百名清潔人員於端點站肩負列車消毒任務。

北捷指出，以板南線南港展覽館站為例，於消毒時段安排1名領班率領8名清潔人員在月台待命，當列車停靠車站時，其中6人雙手持消毒抹布，立即同時進入6節車廂進行消毒，另2名清潔人員協助洗滌及更換抹布，在短短的5分鐘內，迅速完成全長141公尺列車消毒作業。透過分工合作的方式，可把握列車短暫停靠時間完成任務，並增加清潔人員休息時間；此外，另已協調清潔廠商於合約內加派人力支援，提供旅客更安心乘車環境。

另外，捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所之清潔人員，每日均全副武裝，每4小時擦拭自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處，每個細節都不放過；捷運電聯車每天出車前及每8小時於端點站短暫停留期間，均以最快的速度，完成拉環、扶手等設備消毒1次。

北捷呼籲旅客，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，也感謝所有第一線工作人員為防疫所做的努力與辛勞，提醒大家工作之餘，也要多多照顧自己身體健康，值勤期間務必戴口罩，勤洗手。另外呼籲旅客，如感冒或身體不適請配戴口罩搭乘捷運，平時勤洗手，做好個人防護措施。北捷與大家團結一心，共同戰勝病毒，度過疫情的考驗。