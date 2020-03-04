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「高燒不能看中醫」阿公嗆推卸：你們把人踢走　護理師無奈曝…對你有保障

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▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲出入公共場所，都須測量額溫！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）傳染性高， 其中發燒咳嗽為主要症狀！一名妹子透露，去看中醫時，一名病人阿公無法理解，為何發燒只能去看西醫，甚至碎念診所「你們這樣是推卸，把人踢出去！」引發眾多網友解釋，「 中醫無法檢測流感還是新型冠狀病毒，所以發燒要去大醫院」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼直呼，今（4）日在中醫診所看病，聽到一位初診阿公在櫃台詢問，「在門口量發燒，就不能進來哦？」護理師回應，「對哦，不能進來？」接著對話如下：

請繼續往下閱讀...

阿公：怎麼不可以，你這不就讓人看病？

護理師：不能哦，現在防疫期間，發燒要去西醫

阿公：你們這樣是推卸，把人踢出去

護理師：發燒要看西醫，對你有保障

儘管阿公沒有發燒症狀，但長輩腦筋始終轉不過來，無法理解為何中醫「寧願見死不救」，等待看診期間，瘋狂碎念「你們是把人踢走！」護理師只好左耳進右耳出，沒有繼續理會。

原PO納悶想問，「為什麼有人如果第一次去看中醫，自己發燒了，一定要在中醫看？」大批網友認為，「沒辦法，非常時期要醫療分流啦！不要過度曲解了」、「 中醫無法檢測流感還是新型冠狀病毒，所以發燒要去大醫院」、「很多老人家很排斥西醫，大病小病都只喜歡找中醫」、「我真的遇過有因為體質太差，所以完全不能吃西藥，感冒去看中醫，結果很慢很慢好的人，然後工作地方的老闆還抱怨，明明知道我們的工作性質，一個感冒拖那麼久，怎麼工作。但我們真的不能勉強別人想看中醫還是西醫。搞不好阿伯跟我工作遇到的那位一樣體質不好吧」。

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▲▼ 「高燒不能看中醫」阿公嗆推卸：你們把人踢走　護理師無奈曝…對你有保障（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友擔憂，染上流感或新冠肺炎，看西醫才能篩檢！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

事實上，有診所會掛布條「原來感冒也可以看中醫」，日前也引發網友討論，本站報導《中醫診所掛「感冒可以看」他shock！過來人經驗推：身體有補到的感覺》，有人分享，「我上次感冒看中醫感覺很好耶，不像西醫只是壓症狀，而是有種感覺身體有被補到的感覺」、「其實感冒看中醫蠻有效的，也不會很慢，很多人以為吃西藥比較快。我自己比較喜歡看中醫，覺得有被對症下藥，西醫怎麼看都是那些藥在吃」、「推中醫，會的中醫師真的很厲害，有緣遇見體會的才知道。」

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