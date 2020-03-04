全民瘋防疫！部分醫院封出入口…他曝「遇火災3大關鍵」：該做不做會很慘

▲新冠肺炎疫情全台關注，消防達人點出3大關鍵提醒民眾注意。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本文無關）

記者戴若涵／綜合報導

新冠肺炎疫情全球緊張，防疫儼然成為全民運動，許多醫院、學校、大樓為了控制人流，僅保留1個或少數出入口。消防署前災害管理組組長林金宏見狀，在臉書上以「新型冠狀病毒防疫作為與火災應變」為題發文，整理出三大防疫期間要思考的事項，提醒民眾要找出簡單可行的方式應變調整。

素有「消防達人」之稱的林金宏，4日在「林金宏的消防天地」中PO文指出，「或許很多人現在只想到如何防疫，卻沒想到防疫作為所延伸出火災應變的隱患」！他表示，防疫作戰已經是一個全民運動，為了管控，很多醫院、學校、大樓等，都封住一些建築物的出入口，僅保留一個或少數出入口。

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他透露，自己最近雖然深居簡出，但是偶而出去，看到這些情形，都在想萬一在這段漫長的防疫期間發生火災，原本可供逃生的出入口被封住，這些單位有沒有去調整他們的應變計畫。

林金宏指出，面對這樣的情況，首先要思考，評估留存之出入口是否足夠疏散大量人潮，如果出口不夠，那就要設法在火災時立即開門。

▲林金宏提醒，防疫期間要特別注意災害應變，若逃生出入口被封，要張貼提醒公告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他進一步解釋，原先火災時，只需派人在出入口引導民眾疏散即可，但防疫期間可能要拿鑰匙或移開封鎖物才能開門，有沒有讓應變人員知道鑰匙在哪裡或訓練如何移開封鎖物，有沒有訓練他們在拿鑰匙之後，還能在最短時間到達出入口，以免發生人員堵在出入口，或往回跑造成人流亂竄，嚴重影響生命安全的情形發生；如果只是上鎖，不需鑰匙，有沒有律定就近人員去解鎖，或者是這些門都用電子鎖，火災發生時，就自動解鎖。

第二點需要思考的是，如果現留存的出入口已足夠疏散人潮，林金宏建議，可考慮公告目前門禁之情形，並張貼於明顯之處所。如果是醫療院所，尤其是各護理站疏散必經之防火門上張貼，因為人有慣性，尤其緊張時更會依自己最熟悉的記憶選擇，雖然已經知道有些門被鎖上，但緊張時可能就忘了，故在其必經出入口張貼相關訊息作為提醒，應可發揮很好的功用。

第三點則是當大量人群疏散後，要不要先集中管理，尤其是有收容已經確診的案例的醫療院所，更應思考在火災緊急疏散之後的防疫作為。林金宏強調，「其實火災跟病毒感染是兩個不一樣的災害，這兩種沒有因果關係的災害同時發生，這才是最需要思考的複合式災害」。

另外，由於全台焦點在於防疫，他坦言，大家為了防疫已經增加很多工作量，還要修訂火災應變作為，實在是力不從心，「但是該做不做，火災結果將會很悲慘」，他呼籲有將出入口封住的單位，能找出簡單可行的災害應變調整，另外在這樣單位上班或進出的人員，也要提醒自己，要事先瞭解萬一發生火災應該怎麼跑才不會跑到死路去，及早做好準備。

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