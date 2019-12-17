快訊／汐止遊覽車轉彎撞倒行人　少女左臂慘壓輪下血肉模糊送醫

▲汐止區茄苳路口17日下午發生一起遊覽車輾少女手臂車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區忠孝東路茄苳路口17日發生一起嚴重車禍，下午4點半左右一輛遊覽車當時正打算從汐止區茄苳路右轉忠孝東路方向行駛，卻疑似因A柱後照鏡死角，沒有注意到當時一名女子正打算過馬路，遊覽車撞到過馬路女子後右前輪不慎輾過其左手，造成左手前臂整個被輪胎壓到，當場開放性骨折血流如注！民眾報案後新北市消防局出動破壞器材車輛到場搶救。

▲汐止區茄苳路口17日下午發生一起遊覽車輾少女手臂車禍。（圖／記者張君豪翻攝）



所幸手被遊覽車輾壓的蔡姓女子（18歲）約經5分鐘就被消防人員救出並送醫搶救，經警消人員後送治療後，發現左手臂開方性骨折，目前傷勢穩定並無生命危險；遊覽車駕駛蘇姓司機（54歲）遭警方留置偵訊，經酒測後並無酒駕情勢，至於後續肇事原因以及責任則有待警方調查釐清。

▲汐止區茄苳路口17日下午發生一起遊覽車輾少女手臂車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

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