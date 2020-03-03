台大醫院雲林分院即日起嚴格管制出入　調整陪探病時間

▲臺大醫院雲林分院即日起嚴格管制出入，所有人務必配戴外科「醫療口罩」，且均需讀健保卡過卡確定旅遊及接觸史無虞才能進入醫院內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）疫情發展於大環境不利，臺大醫院雲林分院為即日起實施門禁管制，針對醫院進出人員管制出入口，並調整一般及加護病房探病時間，陪病家屬每床限1名。進入醫院內務必配戴外科「醫療口罩」，所有人均需讀健保卡過卡確定旅遊及接觸史無虞才能進入醫院內。

臺大醫院雲林分院表示，請來院民眾由新醫療大樓門口進出，發燒病人請至急診就醫，非急診病人及家屬請由新醫療大樓(碑口路)大門進出，舊醫療大樓因應管制問題則暫時關閉。復健大樓僅限復健病人進出、精神大樓僅限精神科病人進出；一般病房探病每床限2名，時間分為上午11時30分至12時30分、晚間6時至7時。加護病房探病每床限2名，時間為上午11時至11時30分、晚間7時至7時30分。

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副院長劉宏輝表示，防疫視同作戰，為保障醫療照護工作人員安全，配合中央疫情指揮中心政策，加強對進出醫院人員控管，為減少病人久候，快速通關，目前院方已經將動線分流，分成門診與陪探病兩線作業。

劉宏輝說，請來院就診病人持健保卡或身分證件及相關就診文件、檢查單、陪病證等進出，另外，門診陪同人員至多2名，所有訪客皆須採登記制，實名管控。因應疫情變化敬請民眾配合防疫措施以確保自身與家人的健康，相關措施請民眾多加體諒。

▲臺大醫院雲林分院公告，即日起嚴格管制出入，所有人務必配戴外科「醫療口罩」，且均需讀健保卡過卡確定旅遊及接觸史無虞才能進入醫院內。（圖／臺大醫院雲林分院提供）

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